Casting, didascalie ed epigrammi, Roberto Lombardi presenta il sio libro mercoledì 12 al circolo Art-Tre.

Mercoledì 12 giugno ore 20

presentazione del libro Casting di Roberto Lombardi

Casting, didascalie ed epigrammi, quarto libro dell’autore, attore e regista salernitano Roberto Lombardi. Una voce fra le più ricche del panorama nazionale: dalla ludolinguistica al romanzo distopico, dal saggio antropologico politico alla raccolta di epigrammi. Casting si inserisce in quell’alta tradizione moralista che ha trovato nell’epigramma una sua forte ragione formale. Versi e strali, rime e nostalgie rivolte all’Italia e agli italiani, in una carrellata di volti e di nomi che hanno fatto grande e piccolo questo Paese. Si va da Cardarelli a Caproni, da Andreotti a Toninelli, da Mastroianni e la Loren a Valerio Mastandrea e Elio Germano, da Cracco ad Alessia Merz, da Valentino Rossi a Nesta, da Mina a Elisa, da Berio a Carmelo Bene, da Giorgio Bocca a Giuliano Ferrara passando per Ennio Flainao e Mike Bongiorno. 71 nomi, fra i quali anche quello dell’autore – o, almeno, il suo pronome.