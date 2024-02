“Il Rotary è comunicazione!” Il dottor Gabrio Filonzi al “Rotary Club Salerno Est”

“La comunicazione avviene quando oltre al messaggio passa anche una parte di anima”. Con questa bellissima e significativa frase del filosofo francese Henri Bergson ha concluso la sua relazione sulla comunicazione il dottor Gabrio Filonzi, Past Governor del “Distretto Rotary 2090”, Coordinatore dell’Immagine Pubblica e della Comunicazione del Rotary per la Zona 14 che comprende l’Italia, Malta e San Marino, in occasione della conviviale rotariana a lui dedicata, organizzata al “Saint Joseph Resort” di Salerno, dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto dall’avvocato Camillo De Felice.

il dottor Filonzi ha spiegato che la comunicazione è determinante, in tutti i campi, per far conoscere ciò che viene fatto:” Pensiamo che oggi il Rotary debba cambiare il suo modo di fare comunicazione che deve essere orientato verso l’utilizzo dei social: per realizzare questo obiettivo è importante il supporto dei nostri giovani rotaractiani e interactiani”. Il dottor Filonzi ha spiegato che la comunicazione è soprattutto condivisione, coinvolgimento:” Non c’è comunicazione senza coinvolgimento. La comunicazione è importante anche per il coinvolgimento dei soci”. Filonzi ha sottolineato l’importanza della comunicazione visiva:” Quella fatta attraverso delle immagini significative, entusiasmanti” e ricordato che la comunicazione è distinta in:” Comunicazione verbale per il 7%; comunicazione non verbale, che include il linguaggio del corpo, per il 55%, e comunicazione paraverbale che si riferisce al modo in cui parliamo, il tono di voce, per il 38%.”. Filonzi ha spiegato che per cambiare è importante lasciare la propria zona di comfort e che bisogna stare attenti a ciò che si comunica agli altri”. Io sono quello che comunico: ognuno di noi è la rappresentazione del Rotary nella società, ognuno di noi si deve comportare in modo corretto”. Il dottor Filonzi ha parlato anche di equità, diversità e inclusione:” Bisogna includere nei Club le persone di svariate età e professioni: i nuovi soci sono linfa vitale per un Club”. Durante la serata sono stati presentati tre nuovi soci del Club: l’avvocato Luca Brando, presentato dall’avvocato Antonio Calabrese; l’imprenditore Vincenzo Di Biase, presentato dal dottor Nicola Ciancio, e il dottor Domenico Sapia presentato dal Past Governor Marcello Fasano. Presentati dal Segretario del Club Antonio Vairo i Past Governor Gennaro Esposito e Marcello Fasano, i Governatori Designati per il prossimo anno rotariano: Fabio Arcese, per il “Distretto 2080” (Lazio e Sardegna); Pietro Belli per il “Distretto 2071” (Toscana); Lino Pignataro per il “Distretto 2120” (Puglia); e il salernitano Antonio Brando, per il “Distretto 2101” (Campania), che ha definito i suoi compagni di viaggio “irresistibili”, e tutti i presidenti dei Club Rotary di Salerno: Enzo Capuano, Umberto Maria Cioffi, Sabato Cuozzo, Antonino Sessa e di Campagna: Maria Manuela Russo . Presenti anche la professoressa Pierina De Giorgi Le Rose, presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” e il Past President del “Rotary Club Presila Cosenza Est”, il dottor Francesco Spaccarotella.

Aniello Palumbo