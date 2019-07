Via del Grano, firma del documento dei sindaci martedì 9 ad Eboli.

Martedì 9 luglio, a partire dalle ore 18.30, Eboli ospiterà gli amministratori di numerosi Comuni che insistono sulla Via del Grano per la sottoscrizione di un importante documento nel segno della collaborazione culturale, sportiva e turistica.

Un momento istituzionale nell’Aula Consiliare al quale seguirà, in serata, nel chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco, lo spettacolo in abiti d’epoca e dell’orchestra e dei solisti del Liceo musicale “Perito Levi” di Eboli in collaborazione con le associazioni teatrali della Città di Eboli.