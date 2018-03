Giornata della Memoria delle vittime di mafia, gli appuntamenti a Pontecagnano.

Scuole e Amministrazione protagoniste nella Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie.

Sono tanti gli appuntamenti in programma nei plessi cittadini a sostegno dell’iniziativa nazionale voluta dall’Associazione Libera.

Per l’occasione, il Comune, su impulso del Sindaco Ernesto Sica e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosalba De Vivo, in collaborazione con Cir Food e Alfano Group, ha scelto di organizzare il pranzo nelle mense scolastiche con i prodotti biologici di “Libera Terra”, provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata.

“Libera Terra” nasce con l’obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona. Inoltre, svolge un ruolo attivo coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni.

Diversi anche i momenti di confronto. Alle ore 9, all’Istituto Comprensivo “A. Moscati” di Faiano, si terrà l’appuntamento “Ferire con un click. Il bullismo ai tempi dell’hi-tech” organizzato nell’ambito della chiusura del progetto promosso con l’Associazione Antiusura e Antiracket “Emergenza legalità onlus”.

Dopo i saluti del Dirigente scolastico Sergio Di Martino, del Primo Cittadino Ernesto Sica e del Presidente dell’Associazione “Emergenza legalità onlus” Luigi Frezzato, interverranno: il Presidente del Tribunale per i minorenni Pasquale Andria; il parroco della Chiesa San Benedetto Don Roberto Faccenda; Paolo Picchio della Fondazione Carolina onlus; Flavia Rizza per una testimonianza sul cyberbullismo.

Al termine del dibattito, moderato dalla dottoressa Paola Langella, verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Ugualmente interessante l’incontro didattico “Pretendiamo legalità, a scuola con il commissario Mascherpa”, che si svolgerà, alle ore 9.30, presso il Palazzetto dello Sport. A promuoverlo l’Istituto Comprensivo “Pontecagnano Sant’Antonio” in linea con il piano finalizzato alla promozione della cultura della legalità. Interverranno il Dirigente scolastico Angelina Malangone, la docente Cristina Marotta, referente del progetto, il Primo Cittadino Ernesto Sica insieme all’Assessore Maria Rosalba De Vivo, il Commissario capo della Polizia di Stato dottor Vincenzo Alagia, l’Assistente capo della Polizia di Stato Valeria Berardi. Verranno, infine, presentati i lavori delle classi partecipanti al concorso.

Intensa anche la programmazione all’Istituto Comprensivo “Picentia” guidato dalla Dirigente Ginevra de Majo. Domani è prevista la visita del Maggiore Erich Fasolino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Battipaglia. Altre autorità incontreranno gli alunni nelle prossime settimane mentre fervono i preparativi per la settimana dedicata alla lettura della Costituzione.

Per celebrare la Giornata dedicata a Don Peppino Diana, inoltre, quattro classi si sono già recate al Giffoni Movie Days per assistere a “I cento passi” e “La fuga”. Altro momento importante è stato il confronto con il giudice Maria Teresa Belmonte, esperta sulla differenza di genere del Tribunale di Salerno.

E di legalità si parlerà domani anche alla Biblioteca Civica “Alfonso Gatto” presso il Museo Archeologico Nazionale degli Etruschi di Frontiera con “Ponti di memoria, luoghi d’impegno” nell’ambito delle giornate dedicate alla Costituzione Italiana aperte ai bambini delle scuole primarie e promosse dall’Assessora alla Cultura Lucia Zoccoli in collaborazione con gli Istituti Comprensivi cittadini e con l’Associazione “Avalon”.

“Tante iniziative e tante occasioni di riflessione – dichiara il Sindaco Ernesto Sica – per ribadire, ancora una volta, il messaggio forte e convinto delle Scuole e dell’Amministrazione a favore della legalità, della giustizia e del bene comune. Momenti fondamentali per rafforzare l’impegno quotidiano, sensibilizzare i nostri bambini e onorare il ricordo e l’esempio di chi ha lottato e di chi continua a battersi per una società migliore”.