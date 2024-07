Il Gioco Serio del Teatro…Pensa con il teatro 2024, tre appuntamenti all’Arco Catalano e a Fratte

Sarà il palcoscenico artistico del piccolo scrigno dell’Arco Catalano di via Mercanti a Salerno ad accogliere i due giorni intensi dedicati alla prosa teatrale della rassegna “Il Gioco Serio del Teatro…Pensa con il teatro 2024”.

Giovedì 11 ritorna il famosissimo attore e doppiatore, Giorgio Borghetti presentando un testo intenso e poetico, “Novecento” di Alessandro Baricco, accompagnato dalla musica originale del musicista Romolo Bianco. Il celebre romanzo “Novecento” di Alessandro Baricco, noto per il suo impatto culturale e l’adattamento cinematografico “La leggenda del pianista sull’oceano” del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore, prende vita sul palco con la regia e l’adattamento teatrale di Antonello De Rosa. La storia, ambientata nella golden age del jazz, narra l’amicizia tra un trombettista e Novecento Danny TD Lemon, un’eccezionale pianista cresciuto a bordo della nave Virginian.

La regia di Antonello De Rosa trasporta il pubblico nell’incanto di Novecento, il cui mondo è racchiuso nella nave, tra passeggeri, equipaggio e soprattutto, la musica. La musica, parte essenziale dell’opera, diventa un dialogo con l’attore Giorgio Borghetti, che presta voce e vita al personaggio principale, grazie alla originale partitura musicale di Romolo Bianco. Come afferma Giorgio Borghetti: “Antonello De Rosa va oltre le parole, fa parlare le pause. La sua versione di Novecento è un particolare rapporto tra spazi densi di senso e la musica, un dialogo che si sviluppa in modo unico.”

Venerdì 12 è la volta del testo di don Aniello Manganiello ed Andrea Manzi “Gesù è più forte della camorra” per la regia di Pasquale De Cristofaro in scena Rosanna De Palma, Felice Avella, Romolo Bianco e Antonello De Rosa.

Domenica 14 la rassegna si sposterà presso l’Area Archeologica Etrusco- Sannitica di Fratte per accogliere lo spettacolo “Le Baccanti” di Euripide nella traduzione di Pier Paolo Pasolini per la riscrittura e la regia di Antonello De Rosa – in scena, fra le rovine dell’area storica, 30 allievi attori dell’accademia Scena Teatro.

Gli spettacoli sono tutti alle ore 21.00 ed è consigliabile la prenotazione per gli spettacoli all’Arco Catalano per via dei posti limitati.

Biglietti acquistabili su Liveticket – o prenotabili al 3922710524-scenateatrosalerno@gmail.com – 0899307727- 3756651853-