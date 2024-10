I Viaggi sono i Viaggiatori, convegno a Paestum

Dal 17 al 19 ottobre, presso la Biblioteca comunale “BiblioErica” di Capaccio Paestum (SA), si terrà il convegno “I Viaggi sono i Viaggiatori. Circolazione di persone, di beni e di idee”, IX Convegno Internazionale di Studi dei Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo.

Promosso dalla Fondazione Paestum, il convegno rappresenta un’occasione di riflessione sui viaggi e I viaggiatori, reali o immaginari, e sulla metafora del viaggio come percorso di conoscenza la cui meta si concretizza nel superamento di limiti, che siano geografici o intrinseci della natura umana.

Attraverso un approccio multidisciplinare, si esaminerà il tema del viaggio a partire dagli inizi della storia del Mediterraneo, sede di una delle civiltà più ricche della storia dell’umanità, approfondendo dal punto di vista culturale e storico la circolazione di persone che fin dal lontano passato hanno portato con sé beni, oggetti, idee e ideologie. Il convegno si propone di stimolare un confronto sul significato del viaggio, sulle sue forme di continuità e discontinuità tra passato e presente e sulle comparazioni tra diversi modelli culturali.

Con l’introduzione di Emanuele Greco, Presidente Fondazione Paestum e Tiziana d’Angelo, Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, nella prima giornata i relatori ci condurranno attraverso vari aspetti del significato di viaggio: la portata antropologica del motivo del viaggio nell’epos omerico, il viaggio nel mondo greco arcaico con la nascita della cartografia, lo studio dei relitti arcaici nel Mediterraneo per definire lo spazio marittimo e i viaggi commerciali, i lavoratori in viaggio nel periodo imperiale romano, il pellegrinaggio religioso dell’epoca medievale e, ancora, il racconto del viaggio nella letteratura odeporica contemporanea, fino ad arrivare alla rappresentazione del viaggio nella ‘settima arte’, il cinema, e il suo rapporto con l’archeologia e la storia. Nelle successive giornate contribuiranno ad arricchire il dibattito i relatori che si alterneranno in sezioni tematiche così suddivise:

Circolazione di persone: storie e Grand Tour

Circolazione di beni: oggetti, contesti e monete

Circolazione di idee: trasmissione di saperi, di tecniche, linguaggi visuali, miti e culti

Alla fine di ogni sessione tematica è riservata una discussione sugli argomenti affrontati per favorire un dialogo costruttivo tra relatori e pubblico.

Il convegno è stato realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, della Fondazione Paestum e della Città di Capaccio Paestum.

I viaggi sono i viaggiatori. Circolazione di persone, di beni e di idee

17-19 Ottobre 2024 Giovedì 17 ottobre 2024 Sessione mattutina ore 9:00 – Apertura iscrizioni

ore 9:30 – Saluti istituzionali

Intervengono:

Emanuele Greco Presidente Fondazione Paestum

Tiziana d’Angelo Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Saluti dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum Grandi Temi 2024

ore 10:30 – Maria Luigia Rizzo La scelta del tema I viaggi sono i viaggiatori. Circolazione di persone, di beni, di idee – Presiede Emanuele Greco ore 11:00 – Laura Faranda Viaggiare altrimenti: topografie mitiche e simmetrie psichiche dell’eroe omerico ore 11:30 – Coffee break

ore 12:00 – Francesco Prontera Viaggi e rappresentazioni geografiche nella civiltà greca ore 12:30 – Alessandro Cristofori Lavoratori in viaggio: le motivazioni professionali nella mobilità delle persone nel mondo romano ore 13:00 – Pausa pranzo Sessione pomeridiana – presiede Amalia Galdi ore 14:30 – Marina Montesano Pellegrinaggi mediterranei bassomedievali. La percezione, i pericoli, i rituali apotropaici ore 15:00 – Luigi Marfè Oltre la fine dei viaggi: forme e retoriche dell’odeporica contemporanea ore 15:30 – Pasquale Iaccio Cinema viaggio e archeologia: un incontro spontaneo ore 16:00 – Barbara Davidde Il mar Mediterraneo nel VII sec. a.C.: il contributo della ricerca archeologica subacquea ore 16:30 – Coffee break

ore 17:00 – Discussione

Venerdì 18 ottobre 2024 Sessione mattutina Circolazione di persone: storie e Grand Tour – Presiede Francesco Prontera ore 9:00 – Luigi Vecchio In viaggio per l’oracolo ore 9:20 – Rosa Fiorillo Circolazione di uomini e saperi nell’Italia meridionale dei secoli XII – XIV ore 9:40 – Helena Catania Il mare nella colonizzazione greca d’Occidente. La vicenda di Pentatlo tra Sicilia ed Eolie ore 9:45 – Fabrizio Alessandro Terrizzi Mercanti, pellegrini e soldati ‘stranieri’ a Gabii in età repubblicana ore 9:50 – Coffee break Presiede Raffaella Cassano ore 10:10 – Ludovico Rebaudo Da Filippopoli a Cipro al tempo del Savonarola. La documentazione archeologica nell’Itinerario e nelle lettere di viaggio di Bonsignore Bonsignori (1497-98) ore 10:30 – Valentina Caminneci, Giovanni Scicolone Nam hinc iter habuimus …(J.P. D’Orville, Sicula, 1764). Percorsi e scoperte ad Akragas dei primi viaggiatori dell’età moderna ore 10:50 – Paola Bibiana Ciaravella Dal Grand Tour alla Collezione Reale: il Viaggio di Leo von Klenze a Girgenti e l’acquisto della collezione Panitteri nel 1823

ore 11:10 – Maria Cristina Manzetti Storia alternativa del Grand Tour: le sensazioni dei viaggiatori europei in Grecia

ore 11:30 – Hassan Ramez Badawi Le voyage de Joseph Ernest Renan au Liban et la fouille de Oumm el ‘Amed (Tyr), en 1860-1861

ore 11:50 – Carmelo Malacrino Pompei e le antichità della Campania nei disegni tardo-ottocenteschi di Emil Hoffmann

ore 12:10 – Michael Benfatti, Vittorio Mirto Paesaggio antico e patrimonio archeologico dell’Epiro settentrionale nelle testimonianze dei viaggiatori di età moderna (XIX-XX secolo): vecchie carte, nuovi dati

ore 12:30 – Cristina Comasia Ancona Archeologia e Grand Tour: il sistema difensivo e la viabilità antica del nucleo urbano messapico di Manduria (TA) ore 12:50 – Antonio Coppa Il Grand Tour lungo il paesaggio dei Monti Lepini. Una ricostruzione topografica degli itinerari dei ‘viaggiatori di scoperta’, tra evidenze archeologiche e persistenza dei tracciati

ore 13:10 – Paolo Daniele Scirpo Gli ospiti del barone Gabriele Judica e la riscoperta di Akrai ore 13:15 – Sofia Bulgarini Friederich Münter in Sicilia

ore 13:20 – Francesca Cuomo Vallo di Diano: dai resoconti dei viaggiatori nel XVIII e XIX secolo alla cooperazione italo-tedesca nel XX secolo

ore 13:25 – Discussione ore 13:40 – Pausa pranzo Sessione pomeridiana Circolazione di beni: oggetti, contesti e monete – Presiede Antonia Serritella ore 15:00 – Eleonora Pappalardo Contatti e scambi nel Mediterraneo Orientale di I millennio: il ‘Chi’ e il ‘Cosa’

ore 15:20 – Giuliana Soppelsa Artigiani greci e basiléis indigeni ore 15:40 – Vincenzo Baldoni, Davide Giubileo Saperi artigianali nella produzione del ceramico di Akragas ore 16:00 – Niccolò Savaresi Ceramica attica in Occidente. Idee e pratiche dai contesti dell’Enotria

ore 16:20 – Sebastiano Barresi, Angela Merendino, Eleonora Pappalardo L’officina del vasaio di Acquafredda/Imbischi (Castiglione di Sicilia)

ore 16:40 – Gianluca Sapio, Marco Stefano Scaravilli Contesti e vie di attraversamento nel territorio di Medma tra età del ferro ed età romana: rilettura di alcuni ritrovamenti datati e nuove ipotesi di ricerca ore 16:45 – Ilaria Petrone Il sito di Macchia dell’Aspide, Sala Consilina: una proposta di lettura ore 16:50 – Coffee break

Presiede Giuseppe Lepore

ore 17:00 – Marie Drielsma Seguire la luce: lucerne e rotte commerciali in Sicilia ore 17:20 – Serena De Caro Mobilità e circolazione di oggetti dalle necropoli della Valle del Sarno ore 17:40 – Marcello Gelone La via delle essenze aromatiche dall’Arabia all’Italia tramite Delo ore 18:00 – Carla Emanuela Vallone Circolazione di monete, oggetti e idee tra due capitali del mondo ellenistico, Alessandria d’Egitto e Siracusa ore 18:20 – Ana González Paredes Il Grand Tour della musica nel Westmorland ore 18:40 – Rosa Vanacore Bracieri di età ellenistica da Velia ore 18:45 – Eliana Ferraioli La circolazione dei laterizi tra Magna Grecia e Sicilia

ore 18:50 – Cristina Zappia Mobilità di oggetti, mobilità di persone? Una pedina da gioco centro-italica da Caselle in Pittari (SA)

ore 18:55 – Monika Koźlakowska Un voyage en dehors de soi même – l’étude sur le décor de la domus romaine

ore 19:00 – Cristina Casalnuovo Attestazioni di ceramica africana da cucina a Paestum

ore 19:05 – Discussione

Sabato 19 ottobre 2024 DIALOGHI 2024 Circolazione di idee: trasmissione di saperi, di tecniche, linguaggi visuali, miti e culti –Presiede Angela Pontrandolfo ore 8:30 – Daniele Ventre Questioni pre-omeriche fra Grecia e Levante – possibili scenari della poesia micenea fra Egeo e medioriente ore 8:50 – Michele Scafuro I bagagli della mente: patrimoni, memorie e linguaggi visuali in viaggio ore 9:10 – Pietro Rossi Tra Selinos e Oxus: fiumi e aulòi alle opposte frontiere tra Greco e non Greco ore 9:30 – Raffaella Cassano, Gianluca Mastrocinque Sacra deabus. Culti femminili nei centri costieri della Puglia meridionale tra età indigena e periodo romano ore 9:50 – Paolo Poccetti, Antonia Serritella, Luigi Vecchio Circolazione di culti: il caso di Caselle in Pittari ore 10:10 – Giuseppe Lepore ‘In punta di piedi’: scarpe nelle tombe e viaggi dei defunti

ore 10:30 – Coffee break

Presiede Ludovico Rebaudo

ore 10:45 – Andrea Celestino Montanaro La Daunia tra Etruschi e Italici tra IX e V secolo a.C. Contesti e beni di prestigio ore 11:05 – Matteo Patrignani Il viaggio delle maestranze e la trasmissione di un sapere: il ruolo della tecnica edilizia nella romanizzazione dell’Epiro ore 11:25 – Daniele Bursich In viaggio verso Paestum. Nuovi elementi di ricerca sulla divisione agraria del territorio ore 11:45 – Grazia Nicotra Il permutare di elementi iconografici nel Mar Mediterraneo tra diversi modelli culturali. La circolazione di elementi decorativi dello scafo nelle imbarcazioni di legno della costa orientale siciliana ore 12:05 – Antonella Terracciano Suessula dal Petit Tour agli appunti inediti della Commissione Conservatrice di Terra di lavoro: viaggio attraverso una storia degli studi ore 12:25 – Rosa Tiziana Bruno Raccontare il viaggio alle nuove generazioni: sinergie tra archeologi e scrittori ore 12:45 – Maria Fiorella Suozzo The shadow of some half remembered dream: raccontare il Grand Tour a Paestum dalla ricerca alla comunicazione nel museo ore 13:05 – Claudio Caserta Il “viaggio” mediterraneo dell’asinello vietrese. Scavo nella visione dei reperti antropologici contemporanei ore 13:10 – Discussione

ore 13:30 – Conclusioni