I Suoni degli Dei speciale e “La Camminata di Gennaro Amendola”: da Praiano a San Domenico

Domenica 15 ottobre alle ore 11:00, presso la Piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro / Convento di San Domenico, si terrà uno speciale concerto domenicale dell’evento “I Suoni degli Dei – Concerti sul Sentiero degli Dei“.

Questo evento sarà preceduto dall’iniziativa “La Camminata di Gennaro Amendola“. Un insieme di persone che, assieme, camminerà per raggiungere il convento di San Domenico attraverso due percorsi differenti. Il primo permetterà di raggiungere il convento attraverso un sentiero composto da circa 1000 scalini, mentre il secondo passando per il Sentiero degli Dei, darà la possibilità ai partecipanti di godere di un panorama tra i più belli al mondo.

Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro che “con un’attività incessante e concreta, da 58 anni (dal 1965), coltiva un’ambizione che in parte è già realtà: rendere il cancro sempre più curabile. Per questo, sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole”.

Questa camminata è intitolata all’ideatore de “I Suoni Degli Dei” e di tante altre iniziative di Praiano, tra cui la “Luminaria di San Domenico”, lo scenografo Gennaro Amendola, venuto a mancare di recente, al quale tutti siamo riconoscenti per il prestigio concesso a Praiano attraverso la creazione di eventi culturali e di rilievo internazionale. Questa camminata e il concerto che vi seguirà fanno parte del bagaglio di iniziative che per anni Gennaro ha organizzato per i cittadini di Praiano, della Costiera Amalfitana e per tutti i nostri graditi ospiti.

Programma di domenica 15 ottobre 2023:

– Camminata: da Praiano (Piazzetta Gagliano) a San Domenico.

Ore 9:15 – Piazzetta Gagliano Praiano: Raduno e distribuzione Kit di partecipazione (T-Shirt evento, Bottiglietta d’Acqua, Pink Ribbon Airc)

Ore 9:30 – Partenza del gruppo.

La camminata attraverserà le vie Francesco Russo, Croce, Fontanella e San Giuseppe (1000 gradini). Lungo le stesse sarà possibile ammirare i percorsi artistici del progetto Naturarte.

Informazioni di Riepilogo:

– Lunghezza 1,5 km – Dislivello 365sl

– Durata 1 h (per il circuito soste escluse)

– Difficoltà Facile

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione in corso; scarpe comode e non scivolose.

– Camminata: da Praiano (Piazzetta di Santa Maria di Costantinopoli) verso la località Colle Serra (Sentiero degli Dei) con arrivo a San Domenico.

La seconda “camminata” sarà un percorso hike guidato e raccontato dall’associazione Ulyxes (affiliata alla FIE – Federazione Italiana Escursionismo) e interesserà il famoso Sentiero degli Dei.

Circuito trekking da Praiano (piazzetta della Cappella di Costantinopoli) a San Domenico.

Ore 8:30 – Piazzetta di Santa Maria di Costantinopoli: Raduno dei partecipanti e distribuzione Kit di partecipazione (T-Shirt evento, Bottiglietta d’Acqua, Pink Ribbon Airc).

Ore 8:45 – partenza del gruppo.

Il percorso hike inizia dalla Cappella di Costantinopoli, seguendo Via Costantinopoli e poi la scalinata di Via Colle La Serra, attraversando il sentiero CAI 327b si salirà fino al sentiero CAI 327, più comunemente conosciuto come Sentiero degli Dei, in prossimità della cima del Colle La Serra. Da qui verrà percorso il tratto del sentiero basso fino al bivio in località Li Cannati, per poi raggiungere, attraverso il sentierino roccioso lungo il Vallone Fontanella per raggiungere il Convento di San Domenico e la Chiesa di Santa Maria a Castro.

Informazioni di Riepilogo:

– Lunghezza 6 km

– Dislivello 400 m

– Durata 3 h (per il circuito soste escluse)

– Difficoltà E

Il percorso è composto da sentieri esposti, si sconsiglia la partecipazione a chi soffre di vertigini.

Si consiglia di indossare: abbigliamento comodo e adatto alla stagione in corso; scarpe da trekking o, sicuramente, scarpe comode e non scivolose.

– ore 11: 00 Piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro / Convento di San Domenico

Concerto I SUONI DEGLI DEI

Duo Ance Vibranti

Andrea Bisogno – Fisarmonica

Francesco Di Domenico – Clarinetto

Programma: Alessandro Marcello, Carl Philipp Emanuel Bach, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Vittorio Monti.

Il duo Ance Vibranti nasce nel 2018 a Cava de’ Tirreni (Sa) dalla passione dei due musicisti per il repertorio cameristico. Sin dal primo momento Andrea Bisogno e Francesco Di Domenico si sono trovati in perfetto accordo sul modo di esprimersi e di interpretare il repertorio ed hanno così deciso di dedicarsi in modo particolare alla musica da camera. Inizia così un percorso ricco di concerti, manifestazioni ed eventi che li vede protagonisti sia in Campania che in altre regioni italiane. In realtà il loro rapporto artistico e di amicizia dura da vent’anni, durante i quali hanno vissuto tantissimi eventi culturali di vario genere.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione presso:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano

Tel. 089 874557 Email : infopoint@distrettocostadamalfi.it

Oppure Associazione Ulyxes – Tel. 338.4203016