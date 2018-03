Diritti di segreteria, il plauso degli agenti immobiliari.

La Presidente della FIMAA – Federazione italiana Agenti Immobiliari della Confcommercio Provincia di Salerno, Rossella Torri, ha espresso vivo apprezzamento per la delibera adottata dal Comune di Salerno, Pro. N. 2017/392, relativa alla riduzione dei diritti di segreteria, per l’accesso agli atti amministrativi in materia edilizia, presso lo Sportello unico del Comune di Salerno.

La Federazione, infatti, nei mesi scorsi aveva chiesto al Sindaco Napoli ed agli uffici competenti, la soppressione dei diritti amministrativi ,in riferimento alle ricerche storiche sugli immobili oggetto di compravendita nel Comune di Salerno , per non gravare sulle spese sostenute per gli atti di compravendita e per agevolare l’attività delle agenzie immobiliari, il cui mercato di riferimento è in una fase molto delicata per la crisi del settore immobiliare.

L’Amministrazione Comunale di Salerno, con apposita delibera ha di fatto ridotto drasticamente tali diritti e la FIMAA Provincia di Salerno ha espresso la propria soddisfazione per l’accoglimento della propria istanza, sottolineando la sensibilità dimostrata sia dal Sindaco Vincenzo Napoli che dall’ Assessore Dario Loffredo.