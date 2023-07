GuitarSció, aperitivo di presentazione martedì 4 a Battipaglia

Si prepara al debutto “GuitarSció – Live & Expo 2023”, il primo Festival del Sud Italia interamente dedicato alla Chitarra.

Seconda tappa di presentazione martedì 4 luglio alle ore 11 al Comune di Battipaglia (Piazza A. Moro – Battipaglia, SA).

All’aperitivo stampa, immaginato come un momento di confronto conviviale, prenderanno parte:

– La Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese;

– l’Assessora alla Cultura, Pubblica istruzione, Sport, Eventi, Gentilezza, Pari Opportunità Silvana Rocco;

– Gianluca Lenza, Presidente APS MIUSIC e Direttore GuitarSció;

– Mario Bove, Responsabile Comunicazione GuitarSció.

Novità dell’edizione 2023 tre giorni di eventi all long day, con apertura alle ore 10.30 fino a mezzanotte, tra concerti serali, masterclass musicali e clinics con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale, presentazioni di demo, showcase di album di artisti, spazi di confronto per artisti emergenti, aperitivi in musica, esposizioni di strumenti musicali ed area food, in programma il prossimo 7, 8 e 9 luglio a Battipaglia.

Alla sua seconda edizione, GuitarSció si caratterizza come un grande attrattore culturale per la provincia di Salerno, intercettando spettatori da diverse regioni d’Italia (Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia etc.) per assistere alla Fiera dello Strumento Chitarra e ai concerti in programmazione. Tre giorni di grande musica suonata dal vivo, in un’area strategica, collocata tra le due costiere delle più affascinanti costiere d’Italia, quella Cilentana e quella Amalfitana. Il GuitarSció diventa occasione per i visitatori provenienti dalle varie regioni per vivere un’esperienza immersiva e muoversi tra le bellezze del patrimonio archeologico e naturalistico della Campania, spostandosi da Battipaglia ai Templi di Paestum, alla Certosa di Padula, ai Monti alburni, o lasciarsi invadere dai meravigliosi panorami delle aree costiere.

INFO: www.guitarscio.it