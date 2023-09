Giornate Europee del Patrimonio, incontro alla Rotonda di Fratte sabato 23

Le Giornate Europee del Patrimonio si terranno sabato e domenica 23 e 24 settembre. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali, saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per sabato 23 settembre, alle ore 11.00, in via dei Greci presso la Rotonda Neoclassica di Fratte, a Salerno, ha organizzato un incontro dal titolo: Proposte per la tutela e valorizzazione della “Rotonda”. Sono previsti i seguenti interventi: