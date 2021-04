Genea Lanzara Handball, trasferta a Catania contro il Mascalucia.

Prosegue la marcia della Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A2. Domani i salernitani allenati da coach Manojlovic saranno impegnati a Catania dove, alle ore 19, affronteranno i padroni di casa della Handball Club Mascalucia.

I siciliani allenati da coach Mineo, attualmente quinti in classifica, sono reduci dal recupero contro la capolista Noci terminato col punteggio finale di 24-31 in favore dei pugliesi, e dalla precedente sconfitta esterna sul campo del Benevento.

Di conseguenza i padroni di casa venderanno cara la pelle tra le mura amiche per ritrovare i due punti e riscattarsi dalla gara del girone di andata, quando la Genea si impose alla Palestra Caporale Palumbo per 34-25. Rispetto a quella occasione, inevitabilmente, i due gruppi si sono modificati ed evoluti, col Mascalucia che tra l’altro ha cambiato guida tecnica e ritrovato il terzino mancino Giuffrida.

“ Affrontiamo l’ennesima trasferta in Sicilia, dopo aver recuperato sabato scorso il match in quel di Messina – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – conosciamo le capacità tecniche e fisiche del Mascalucia, davvero un’ottima squadra caratterizzata da un gruppo consolidato da alcuni anni, che si conosce molto bene, con l’aggiunta di elementi giovani molto interessanti e validi. Non sarà semplice, anzi sarà molto dura fronteggiare il team siculo nel loro 40×20; dal canto nostro abbiamo argomentato a più riprese i nostri obiettivi per questa stagione, dunque arriveremo a Catania tranquilli, comunque con la certezza che i nostri giovanissimi daranno il meglio di loro stessi per ben figurare e cercare di ottenere l’intera posta in palio”.

La gara Mascalucia – Genea Lanzara in scena domani, Sabato 10 Aprile, alle ore 19, sarà diretta dai signori Bocchieri e Scavone e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del club di casa “Handball Club Mascalucia”.