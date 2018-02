Welcome Day, Confindustria salerno accoglie le nuove imprese associate.

Questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno, il Presidente Andrea Prete ha dato il benvenuto alle nuove aziende associate.

L’evento, denominato Welcome Day, rappresenta un momento di ascolto per condividere con gli imprenditori neo iscritti attività, proposte ed esigenze con l’obiettivo di migliorare e modernizzare sempre di più l’Associazione degli Imprenditori di Salerno.

Durante l’incontro il Presidente Prete ha presentato ai nuovi associati le linee programmatiche per i prossimi anni e ha illustrato attività e servizi, ascoltando le motivazioni che hanno spinto gli imprenditori ad associarsi.

“Questi imprenditori – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete – hanno scelto di condividere la nostra mission: essere artefici dello sviluppo economico e sociale della nostra provincia consapevoli del ruolo che ognuno di noi svolge sul territorio. Fare impresa è una scelta che richiede conferme quotidiane e associarsi a Confindustria consente di creare una rete virtuosa di confronto e crescita reciproci.”

Cinquanta le aziende che sono entrate a far parte di Confindustria Salerno da gennaio 2017 ad oggi: 2g S.R.L.S. – Salerno; Asia Pavimenti In Legno Di Del Basso F. & C. Sas – Battipaglia; Banca Di Credito Cooperativo Di Aquara – Aquara; Barattolificio Bram S.R.L. – Sarno; Bertolini S.R.L. – Pontecagnano; Borgherese Consulere S.R.L. – Salerno

Brera Medical Technologies S.R.L. – Cicerale; C.G.M. Industria Poligrafica S.R.L. – Ogliastro Cilento; Co.Fa.Ser. Consorzio Farmacie Servizi – Mercato San Severino; Concilia Lex S.P.A. – Nocera Inferiore – Consorzio Unico Campania – Salerno; Convergenze S.P.A. – Capaccio; Country House Villapiana By Overtel S.R.L. – Pellezzano; Coworking S.&T. Service S.A.S. – Salerno; D.Va. Group S.R.L. – Scafati; Ecofly S.R.L. – Castel San Giorgio; Eurogas Energia S.Rl. – Giffoni Sei Casali; G.N.G. S.R.L. – Nocera Inferiore; Greener Italia S.R.L. – Nocera Superiore; Grimaldi Energia S.R.L. – Scafati; Helios S.P.A. – Salerno; I Sapori Di Corbara S.R.L. – Pagani; I.T. Svil S.R.L. – Salerno; Industria Calce Casertana S.R.L. – Buccino; Ines S.R.L. – Pellezzano; Italiana Energia S.P.A. – Nocera Inferiore; Mancuso Trasporti S.R.L. – Nocera Inferiore; Marmi Sacco S.R.L. – Capaccio; Marpack S.R.L. – San Marzano Sul Sarno; Meccanica Meridionale S.R.L. – Nocera Superiore; Officine Cpm Srl – Scafati; Officine Pignataro S.R.L. – Angri; Officine Truono S.R.L.S. – Salerno; Pagano & Ascolillo S.P.A. – San Pietro Al Tanagro; Pagano & Ascolillo Societa’ Benefit S.R.L. – San Pietro Al Tanagro; Parafarm S.R.L. – Cava De’ Tirreni; Pasta Cuomo S.R.L.S. – Furore; Piantagrani Di Loredana Parisi – Montecorvino Pugliano; Picone Pneumatici Di Picone Sebastiano – Prignano Cilento; Rif Pack S.R.L.- Palomonte; Rollplast S.R.L.. – Polla; R-Tre S.R.L. Salerno; Se.Ra. Di Alfonso Gallo & C. S.A.S — Italian Event Planners – Pontecagnano; Skills Consulting S.R.L. – Baronissi; Softlab S.P.A. – Salerno; Soltar Srl – Scafati; Studio Immobiliare S.R.L. – Battipaglia; Sviluppo Risorse Ambientali S.R.L. – Polla; Tempor S.P.A. – Salerno; Wade World Network Italia Srl – – Salerno.