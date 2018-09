Gli incentivi per il sistema produttivo regionale della cultura, venerdì 14 alla Camera di Commercio.

Venerdì 14 settembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Salerno – Via Generale Clark n. 19/21 – si terrà un incontro informativo per promuovere l’Avviso pubblico, finanziato con risorse POR Campania FESR 2014-2020, Asse III, O.S. 3.3.2, per la concessione di incentivi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel “Sistema produttivo della Cultura” e nei “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale” (ex DD n. 164 del 30 luglio 2018 pubblicato sul Burc speciale del 31 luglio 2018).

L’Avviso interviene sul Sistema della Cultura Regionale attraverso due forme di incentivo per un ammontare complessivo di 10.000.000 euro. La prima è finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo attraverso un consolidamento delle realtà esistenti e ad un rinnovamento della base imprenditoriale; la seconda incentiva l’approccio intersettoriale per favorire la fertilizzazione reciproca fra settori tradizionali e ad alta tecnologia, fra industrie manifatturiere e industrie creative, culturali e turistiche.

Per maggiori dettagli, ci si può rivolgere a impreseculturali@regione.campania.it , e/o consultare il materiale allegato al presente avviso.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa registrazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incentivi-per-il-sistema-produttivo-cultura-e-per-nuovi-prodotti-e-servizi-salerno-49943918605