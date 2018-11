Dal Centro Saccone alla Fondazione Saccone: il “piano marketing” per il territorio .

Da centro direzionale, con oltre 60 operatori selezionati tra le migliori realtà commerciali e studi professionali del territorio, a fondazione di partecipazione riconosciuta a livello nazionale e concepita per contribuire alla crescita dello sviluppo socio economico della provincia di Salerno, attraverso lo svolgimento di attività di studio e ricerca e la promozione di iniziative culturali di grande rilevanza. Il brand “Saccone”, a distanza di tre anni dall’applicazione del piano marketing strategico sviluppato dal team di consulenti del Gruppo Stratego guidati dal dottor Antonio Vitolo, è diventato un modello di riferimento nel settore imprenditoriale sul territorio.

Il Centro Direzionale, dotato di spazi moderni e confortevoli dislocati su oltre 5 mila e 200 metri quadrati in località Pagliarone a Montecorvino Pugliano, a poche centinaia di metri dall’area commerciale di Pontecagnano, è stato tra i primi in Campania ad applicare l’innovativa formula di compravendita immobiliare “Ren To Buy”, che permette di acquistare un immobile pagando semplicemente un canone di affitto. “La domanda di acquisto, grazie all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, è aumentata di giorno in giorno, soprattutto tra i giovani imprenditori che hanno visto nella nostra struttura il luogo adatto a far crescere la loro attività. Con il supporto del nostro ufficio marketing, abbiamo individuato le attività professionali e commerciali più idonee a diventare nostri operatori” spiega il general manager Giorgio Scala. Nel corso del tempo, tra tutti gli operatori si è innescato un percorso di contaminazione che ha portato alla realizzazione di eventi congiunti e alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani talenti. Da questa esperienza è nata nel mese di settembre la “Fondazione Saccone”, che svolgerà le proprie attività all’interno del centro. “La contaminazione tra gli operatori, che ha prodotto ricadute positive e alimentato il tessuto produttivo locale, e la volontà di contribuire alla crescita socio economica del territorio, hanno posto le basi per la costituzione, da parte della famiglia Saccone, di una nuova realtà capace di apportare un valore aggiunto a tutto il comparto economico-produttivo. Siamo contenti di aver rispettato quanto programmato nel piano marketing di 3 anni fa.” sottolinea il direttore marketing Antonio Vitolo. La Fondazione Saccone si propone di arricchire il capitale umano della provincia di Salerno, grazie all’organizzazione di eventi culturali e interventi formativi, coordinati da un comitato tecnico scientifico composto dai maggiori esperti nazionali dei diversi settori professionali.