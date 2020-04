Coronavirus, Nappi (FI): si autorizzino lavori preliminari agli stabilimenti balneari.

“Mentre altrove si programma come affrontare questa difficile stagione turistica, in Campania tutto è fermo. Ricordo che sono oltre 900 le imprese balneari a chiedere di potere ripartire almeno con la manutenzione delle strutture e delle spiagge, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, per non farsi trovare impreparati con l’avvio della stagione e contenere le ricadute economiche. I campani hanno bisogno di amministratori che risolvano i problemi e non che li creino”.Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.

