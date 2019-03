Conoscere la Borsa, edizione 2019 del convegno di Fondazione Carisal martedì 2 al Museo Diocesano.

Si svolgerà martedì 2 aprile 2019, dalle ore 10 00’ alle 13 00’ circa, a Salerno presso la Sala Conferenze del Museo Diocesano, l’incontro organizzato dalla Fondazione Carisal per il Ciclo di Conoscere la Borsa, a cura di Federico Sella, Amministratore delegato e Direttore Generale Banca Patrimoni – Gruppo Sella. Introdurrà i lavori il Presidente della Fondazione, Alfonso Cantarella. Dopo la lezione dal titolo: “Patrimonio, impegno per il futuro”, di Federico Sella, seguirà il momento del dibattito con le domande da parte degli studenti. In conclusione si svolgeranno le Premiazioni provinciali delle squadre scolastiche prime classificate (classifica generale e classifica sostenibilità).

A tutti gli studenti e i docenti coinvolti dalla Fondazione Carisal a livello locale all’edizione 2018 di Conoscere la Borsa verrà consegnato un’ attestato e un premio di partecipazione.

Già relatore nel 2014, in occasione del Meeting nazionale di Conoscere la Borsa organizzato a Salerno dalla Fondazione Carisal, con un intervento dal titolo: La banca gestione del patrimonio” Federico Sella, il 2 aprile 2019 incontrerà gli studenti di 20 scuole di Salerno e provincia che hanno preso parte all’ edizione 2018 di Conoscere la Borsa. Si tratta dei seguenti Istituti scolastici superiori: : Genovesi – Da Vinci (sez Liceo Scientifico e sez tecnico – ex Istituto Tecnico Genovesi), Alfano I, Liceo Da Procida di Salerno, Corbino di Contursi Terme (Sa); Gloriosi di Giffoni V.P. (Sa); Da Vinci di Sapri; Sensale, Rea, Vico (Liceo Linguistico e sezione Tecnico- ex Pucci) di Nocera Inferiore (Sa), Della Corte-Vanvitelli e Genoino di Cava de’ Tirreni (Sa);

Besta e Medi di Battipaglia (Sa); Confalonieri di Campagna, Comite di Maiori, Castel San Lorenzo (sez. distaccata di Laurino);

Sacco di Sant’ Arsenio e Pittoni di Pagani.