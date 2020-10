Commercio, Cammarota: rinvio della Tari e aiuti immediati.

“Le restrizioni covid metteranno in ginocchio il nostro commercio e quindi vanno adottate misure di sostegno straordinarie e immediate per evitare un colpo mortale alla economia cittadina”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo al Comune di Salerno de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale ricorda come “avevamo proposto di prorogare l’occupazione esterna gratuita che scadrà il prossimo 31 ottobre per tutto il periodo invernale, senza perdite per le casse comunali perché a titolo oneroso nessuno le richiederebbe, ma occorre fare di più, perché se si abbassano di nuovo le saracinesche questa volta non si rialzeranno facilmente”.

“Bisogna innanzitutto sospendere e rinviare la Tari per tutti gli esercizi commerciali e non solo come credito di imposta”, continua Cammarota, “con buona pace dei guardiani dei conti pubblici, perché le esigenze di bilancio di oggi sono il mancato bilancio di domani”, e quindi individuare ulteriori forme di sostegno come “parcheggi gratuiti per chi consegna uno scontrino di acquisto pari al costo della sosta”