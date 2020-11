Aeroporto, via libera dal Tar.

Si Conferma grande soddisfazione dopo la sentenza del TAR che dà il via libera all’opera di ampliamento dell’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Nella giornata di oggi è arrivato, appunto, anche il commento del segretario nazionale e reggente FILCA Ottavio De Luca:

“Siamo certamente di fronte a una notizia positiva, soprattutto in questo periodo di forte crisi per molte attività lavorative sul territorio Salerno. Noi crediamo, che la realizzazione dello scalo, avrà un impatto lavorativo immediato, e poi sarà un volano per tutta l’economia, grazie al flusso di viaggiatori , ed a tutte le attività che nasceranno di supporto allo scalo Salernitano”.

“Sono anni – continua De Luca – che chiediamo con forza l’avvio dei lavori, e sembra finalmente arrivato il momento di potere vedere in prospettiva una grande opportunità per tanti lavoratori e lavoratrici”.

I sindacati, nonostante la soddisfazione per le ultime notizie, aspettano con ansia i nuovi sviluppi: “Ovviamente, non basta avere solo il via libera del Tar – conclude il segretario nazionale FILCA – ora occorre avviare tutti gli iter burocratici per iniziare una cantierizzazione dell’opera, risposta e opportunità che tutti i lavoratori si aspettano dalle istituzioni in questo momento di enorme difficoltà sociale e sanitaria”.