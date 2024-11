Dipingere il sogno, venerdì 8 a Vietri

All’interno del ciclo di “Incontri di Cultura”, XI edizione, l’associazione culturale “La Congrega Letteraria” invita a:

“DIPINGERE IL SOGNO, il miracolo dell’arte italiana da Cimabue a Caravaggio”, presentazione del saggio dell’arch. Antonio Forcellino, storico dell’Arte e restauratore, uscito per i tipi di Harper Collins Italia

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, dott. Giovanni de Simone, e dell’assessore alla cultura, avv. Daniele Benincasa, la dott.ssa Mariangela Stanzione introdurrà la relazione dell’autore e modererà il dibattito con il pubblico.

L’appuntamento è per Venerdì 8 novembre, alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune, in c.so Umberto I n.83, Vietri sul Mare (SA). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e la Pro Loco di Vietri sul Mare.

Antonio Forcellino è tra i maggiori studiosi europei di arte rinascimentale. Ha realizzato restauri di opere di valore assoluto, come il Mosè di Michelangelo e Le Sibille di Raffaello. Come storico, la sua attenzione si rivolge da sempre a tutta la ricchezza del fare arte, ai contesti storici, alle tecniche e ai materiali, alle radici psicologiche e biografiche dei grandi capolavori. È autore di una ricca letteratura scientifica.

Quarta di copertina: Esistono periodi straordinari durante i quali, in un unico luogo e tempo, in un solo campo del sapere, si succedono e si affiancano così tanti uomini geniali da far gridare al miracolo. È il caso dei poeti tragici e lirici nella Grecia del quinto secolo avanti Cristo, dei filosofi tedeschi del Settecento e dell’Ottocento. E, ovviamente, dei pittori italiani del Rinascimento. In poco più di due secoli, una fioritura mai vista prima di talenti rivoluzionò la pittura, creando una nuova visione del mondo che suscita, ancora oggi, stupore, estasi, meraviglia. Antonio Forcellino, uno dei più grandi restauratori e storici dell’arte italiani, molti di questi capolavori li ha toccati con mano, restituendoli al pieno splendore, dialogando con loro attraverso un’acuta ricerca e una profondissima passione. Passione e ricerca che gli permettono di raccontare questa storia miracolosa, intessendo legami e influenze tra generazioni di artisti che sembrano appartenere a un’unica straordinaria famiglia.

Per la prima volta la storia delle immagini diventa una storia di relazioni anche sentimentali tra i protagonisti della scena artistica italiana del Rinascimento. La storia comincia con Cimabue, indicato da Dante come l’iniziatore della pittura moderna, e si ferma a Caravaggio, scandaloso e geniale innovatore della visione, passando per i meravigliosi affreschi di Giotto ad Assisi, la potenza vitale di Masaccio e le geometrie sublimi di Piero della Francesca, confluite tutte nella grande e terribile pittura di Michelangelo. Dipingere il sogno è un libro appassionante e illuminante, che spiega e racconta l’arte moderna come mai è stato fatto prima.

“L’arte italiana tra Cimabue e Caravaggio si può leggere come una storia di famiglia. L’Italia è la casa comune abitata dagli artisti, un’immensa casa ideale dove vive una famiglia che di generazione in generazione, da un certo momento in poi, persegue un obiettivo comune: rappresentare al meglio la realtà e il sogno.”

ISBN: 9791259853837

Data di pubblicazione: 29 Ottobre 2024

Pagine: 288