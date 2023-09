Concerto di solidarietà per Ucraina il 7 ottobre alla Chiesa dell’Annunziata

Il 7 ottobre 2023 alle ore 20,00 presso la Chiesa dell’ Annunziata in via Portacatena , Salerno, l’Associazione Velica DivertiVento organizza l’ evento inaugurale per il progetto di raccolta fondi a favore dell’Ucraina.

Il presidente Oscar Fini ha voluto continuare la programmazione di Nello Tornitore (pastpresident).

Infatti DivertiVento da anni affianca all’attività velica manifestazioni di rilievo in collaborazione con istituzioni e associazioni al servizio dei fragili e sostenendo con spirito di solidarietà, chi già dedica l’azione di sostegno tramite il volontariato.

Dopo le vacanze i numerosi soci hanno avvertito la necessità, visto il perdurare della guerra in Ucraina, di creare un’occasione,che faccia da cassa di risonanza alle problematiche delle popolazioni civili e concorrere con il contributo di DivertiVerto all’aiuto per coloro che sono rimasti in patria.

Questa volta sarà sostenuta l’azione della Comunità di Sant’Egidio,che fa suo l’ideale della pace nel mondo da sempre.

“Serve oggi l’audacia della pace, che ci porta oltre il muro dell’impossibile di fronte a cui ci siamo arrestati”ha dichiarato Andrea Riccardi all’Incontro di Internazionale per la Pace 2023.

L’evento prevede un concerto di musica classica con Ludovica Ventre, violoncellista e Marcello Branno,violinista. Gli interpreti, giovani talenti del territorio,sono già dei professionisti che, sulla base di una musicalità spiccata, con tenacia e impegno eseguiranno il programma condividendo la necessità di parlare di pace in un monito forte per la fine dell’eccidio del popolo Ucraino.

La manifestazione avrà come location la Chiesa della S.S. Annunziata, in prossimità del Teatro Verdi grazie alla disponibilità di Don Claudio Raimondo.

Un evento da non perdere, non solo perché il mare è unione tra le terre emerse,ma anche perché nell’universalità della musica si sottintendono ideali umanitari facilmente riconoscibili nel linguaggio non verbale.

Hanno contribuito alla realizzazione della serata Oreste Pastore, Comunità di Sant’Egidio Salerno, Giuseppina Gallozzi, pianista e sostenitrice dei giovani da molti anni nella nostra città, Maria Strupko, mediatrice culturale ucraina,il Centro Artisti Salernitani (presidente Elena Ostrica), Yachting Club Salerno ( Presidente Diana De Bartolomeis)