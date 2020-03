Coronavirus, Associazione Rione Podestà di Pontecagnano in campo per raccogliere generi di prima necessità.

In un momento di grande difficoltà per l’intero Paese, l’Associazione “Rione Podestà” scende di nuovo in campo.

Al via a Pontecagnano Faiano una raccolta di generi di prima necessità che verranno consegnati, grazie alla collaborazione degli operatori di Protezione Civile dell’Asad Pegaso, alle famiglie del territorio che vivono situazioni di particolare disagio.

A tal proposito, di concerto con le altre realtà associative, sono stati attivati diversi punti per la donazione dei beni presso esercizi commerciali e supermercati della zona.

Il “Rione Podestà”, inoltre, nell’ambito di una grande rete solidale costituitasi in Città, sta provvedendo alla distribuzione delle mascherine di base, donate dalla società Natana.doc, alle categorie maggiormente esposte al rischio contagio da Coronavirus.

E massimo sostegno verrà, come sempre, garantito a tutte le iniziative promosse da enti, imprenditori, commercianti e cittadini in queste ore drammatiche.

Per adesioni e informazioni è possibile contattare il numero 348.0616294 (Presidente Antonio Anastasio) o inviare una mail all’indirizzo rionepodesta@gmail.com.