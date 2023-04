Concerti di primavera, Costantino Catena al Convento di San Giovanni a Cava.

Il pianista Costantino Catena è atteso a Cava de’ Tirreni per il secondo appuntamento dei “Concerti di primavera”, venerdì 14 aprile (ore 20) nel salone del Complesso monumentale di San Giovanni (Corso Umberto I, 167). Il noto artista salernitano, che ha calcato importanti palcoscenici nazionali e mondiali, dedicherà il suo recital a Beethoven (Sonata op. 31 n. 3 “La caccia”), Poulenc (“Napoli”, suite per pianoforte FP 40), Brahms (Quattro Klavierstücke op. 119) e Liszt (Parafrasi sul “Miserere” dal Trovatore di Verdi S. 433 e Parafrasi sul Rigoletto di Verdi S. 434).

Biglietto intero: 12 euro. Ridotto, per studenti e under 25: 7 euro. Sono previste riduzioni per i possessori della Jacopo Napoli Card, rilasciata gratuitamente al botteghino la sera di ogni concerto e che può essere anche richiesta via e-mail scrivendo a info@jacoponapoli.it. Prevendita dei biglietti online su www.postoriservato.it

Ospite di prestigiose istituzioni concertistiche in Europa, in Australia, negli Usa, in Russia e in Giappone, tra cui la Philharmonia di San Pietroburgo, il Kennedy Center e la Georgetown University di Washington, il Gasteig di Monaco di Baviera, il Liszt Memorial Museum di Budapest, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Associazione Scarlatti di Napoli, la Società dei Concerti di Milano, Costantino Catena vanta anche un’intensa attività discografica, principalmente con l’etichetta giapponese Camerata Tokyo, con cui ha iniziato a collaborare nel 2010 incidendo l’integrale di Liszt per violino e pianoforte.

Ha inoltre registrato per Brilliant Classics, Da Vinci Classics, Aulicus Classics e Phoenix Classics ricevendo critiche entusiastiche su riviste nazionali ed internazionali. Le sue registrazioni sono state spesso trasmesse in Italia e all’estero (RAI Radiotelevisione Italiana, NHK Nippon Hōsō Kyōkai, RSI Radio della Svizzera Italiana, MR Magyar Rádió).

La rassegna dei “Concerti di primavera”, diretta dal maestro Giuliano Cavaliere, proseguirà a Cava de’ Tirreni con altri rinomati musicisti fino al primo venerdì di maggio: il Quartetto Rilke (21 aprile), il violinista spagnolo Miquel Muñiz Galdon in duo col pianista Federico Gianello (28 aprile), l’ensemble La Confraternita de’ Musici (5 maggio). Seguiranno il festival estivo “Le Corti dell’Arte” ed il ciclo dei concerti autunnali. Gli appuntamenti musicali rientrano nella Stagione concertistica 2023 dell’Accademia “Jacopo Napoli” che si avvale del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Cava de’ Tirreni e della Banca di Credito Popolare.

Per informazioni: www.jacoponapoli.it