Con il sold out dei Carmina Burana chiude il Ravello Festival 2024

Dopo due mesi intensi di musica chiude la 72esima edizione del Ravello Festival. Nel cartellone curato da Maurizio Pietrantonio sono state coinvolte e valorizzate in maniera decisa e preponderante le eccellenze territoriali assieme a personalità di spicco della scena musicale e artistica internazionale.

Per l’ultimo atto della stagione sul Belvedere di Villa Rufolo è andato in scena un capolavoro senza tempo: i Carmina Burana di Carl Orff. Pagina tra le più conosciute dal grande pubblico è stata fatta rivivere in tutta la sua carica di passione e vitalità, dalle voci del soprano Maria Sardaryan, del tenore Levy Sekgapane e del baritono Markus Werba e dall’Orchestra Filarmonica G.Verdi di Salerno al gran completo e con i cori del Teatro guidati da Marco Ozbic e da Silvana Noschese. A dirigere con trasporto e sicurezza il Maestro spagnolo Jordi Bernàcer.

La platea di Ravello, sold out anche stasera, ha tributato ai protagonisti applausi prolungati e una più che meritata standing ovation dopo il bis corale del Tempus est iucundum.

“Il Ravello Festival ha dimostrato di saper far fronte alle difficoltà. – sottolinea il Presidente della Fondazione Ravello Alessio Vlad – I concerti hanno riscosso un ottimo riscontro di pubblico che dimostra quanto ci sia voglia e necessità di musica e di cultura. Dalla musica e dalla naturale vocazione internazionale di Ravello e della Costiera amalfitana dobbiamo ripartire per il futuro”. (ph f.trocino)