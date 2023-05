Colpo di scena, da sabato 6 a sabato 13 al Teatro Santa Margherita.

Il Laboratorio del Teatro S. Margherita si presenta al pubblico con un canovaccio di grande impatto

Ambientato negli anni 20 è una storia comicissima che si svolge in un paese dell’entroterra napoletano.

Storie di vita con risvolti grotteschi a volte esilaranti.

Il teatro e la farmacia del paese sono le location dove si svolge una vicenda intrisa di verve, di ingenue passioni, di arte.

Abbiamo creato i presupposti per mettere insieme bellissime anime che hanno usato il teatro per entrare in una dimensione “onirica” fatta di amicizia e di solidarietà.

Bambini, adolescenti, giovani e giovani adulti tutti insieme in questo spettacolo scritto e diretto da Lello Casella.

Come tradizione del nostro teatro si ride dall’inizio alla fine, con un ritmo incessante e grande coinvolgimento del pubblico.

In scena con Enzo Citro e Barbara Frusciante ci sono Carol Argento, Francesco Cesareo, Chiara Santoro, Antonella Luongo, Alessandra Fioretto, Maria Rosaria Guarino, Pasquale De Vivo e i piccoli Gaia Fortunato, Giulia De Santis,Angela De Santis,Francesco Rufolo.

Le scene sono del Laboratorio Teatro S.Margherita

I costumi su bozzetti d’epoca sono stati creati da Roberta Manzo

Audio e Luci a cura di Riccardo Citro