Cava celebra l’elevazione al rango di Città del 1394 mercoledì 7

Per la prima volta si rievoca dal 1394 l”evento, dell’elevazione de le terre de la Cava a rango di città attraverso la Bolla Pontificia di Papa Bonifacio IX.

Il compleanno della città di Cava de’ Tirreni 7 agosto 2024 ore 20.30 rievocazione storica piazza duomo a cura del regista Andrea Adinolfi e l’associazione storica culturale de i cavalieri bolla pontificia a.d.1394 con l’attiva promozione della pro loco marcina città di Cava de tirreni e con il patrocinio dell ente Comune, Provincia e Regione oltre l’Its Bact, Unpli, casa teatro e la Diocesi Amalfi Cava.

L ‘ iniziativa vuole mettere in risalto la nascita storica della Città di Cava de Tirreni e nel contempo creare un evento da tramandare alle future generazioni, insegnare il messaggio delle nostre origini e tradizioni in primis in tutte le scuole cavesi di ogni ordine e grado per far vivere a tutti il compleanno della città7 agosto 1394 con appartenenza e orgoglio

come e’ stato descritto da chi ci ha preceduto e documentato anche attraverso la pergamena in bianco simbolo di FEDELTA. L idea e’ quella di fare un ponte tra tutti gli organismi che operano per la crescita culturale e turistica della città attraverso il FOLCKORE ornai consolidato nella valle metelljana con tante manifestazioni a cui va il plauso a quegli uomini di buona volonta che a titolo continuano a far vivere e tramandare l identita popolare e tradizioni.

Conferenza stampa 6 agosto 2024 ore 17.00 comune Cava de’Tirreni presentazione dell evento frammenti di storia elevazione de le Terre de la Cava a Rango di Citta’ 7 agosto 1394. 7agosto 2024.