Boom di presenze alla mostra diffusa dedicata a Letizia Battaglia Oltre mille persone hanno visitato l’esposizione nella prima settimana

Nella prima settimana di apertura al pubblico, già oltre mille persone hanno visitato la mostra diffusa Letizia Battaglia. Una vita. Come un cazzotto, come una carezza curata da Paolo Falcone e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, che ha inteso far dialogare le opere della fotografa siciliana con alcuni siti artistici del centro antico.

Oltre a Palazzo Fruscione infatti, l’allestimento coinvolge la Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti, la Corte di Palazzo Pinto, la Cappella di San Ludovico, la Cappella di Sant’Anna in San Pietro a Corte e l’Ipogeo di San Pietro a Corte; costruendo intorno all’arte della fotografa, editrice e attivista palermitana, una rete di luoghi suggestivi, dando vita a uno spazio dinamico di fruizione che consente una visita diffusa nel cuore antico della città di Salerno, in un dialogo costante tra l’arte dei luoghi scelti e l’arte della fotografia. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 19 maggio.

Intanto a Palazzo Fruscione continuano gli appuntamenti della rassegna Racconti del Contemporaneo “Picchi Idda?”. Già questa sera (19 marzo ore 19.30), l’incontro “Sì, viaggiare”. Ospiti Paolo Jedlowski (Università della Calabria) e Massimo Cerulo (Università “Federico II” di Napoli), autori di “Spaesati. Partire, tornare tra Nord e Sud Italia” (Il Mulino). Intervento di Emiliana Mangone (Università di Salerno).

Domani (20 marzo dalle ore 10 alle 20) una giornata di studi sull’opera di Mario Costa; mentre il giorno successivo (21 marzo ore 19.30) l’incontro con Mario Laporta (fotografo) in dialogo con Barbara di Maio (fotografa) dal titolo “Letizia, occhi che vedono per insegnare”. Venerdì 22 marzo (ore 10.30) “McLuhan e la letteratura”, incontro con Andrea Lombardinilo (Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara).

Interverrà il professore Alfonso Amendola (Università di Salerno). In serata, alle (19.30), l’incontro con Sabrina Pisu autrice di “Letizia Battaglia. Mi prendo il mondo ovunque sia (Einaudi)”. La giornalista e scrittrice dialogherà con la giornalista Monica Trotta. La settimana si chiude domenica 24 marzo con le attività laboratoriali mattutine dedicata ai bambini (ore 10.30). Questa settimana il focus di Sarah Galmuzzi sarà su “Margaret Cameron. La prima fotografa al mondo” e ancora alle 18.30 il secondo appuntamento con il cinema. Questa settimana sarà proiettato “I cento passi” di Marco Tullio Giordana. A introdurre la proiezione lo scrittore e psichiatra Corrado de Rosa.

LETIZIA BATTAGLIA – Una vita. Come un cazzotto, come una carezza a cura di Paolo Falcone e Racconti del Contemporaneo VIII Edizione Picchi idda? sono ideati e organizzati dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, la Provincia di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno e promossi e finanziati da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”. Con il sostegno di: Camera di Commercio di Salerno, Banca Campania Centro, Fondazione Carisal, Fondazione Tosi, Metoda, Project Finance 2.0, Ritonnaro, Gruppo Sada, Saggese, Seac e Casa di Cura Tortorella.

Sponsor tecnici: De Cesare Viaggi, Del Basso Parquet, Guardian, Linee Contemporanee, Marsia Ceramiche, Pedone e Tomeo, Santoro Grafica, Smyb Business e Logistic, Trotta&Trotta Banqueting, Trucillo Caffè, Visconti Assicurazioni.

Con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno,

Fondazione Carisal, Ordine dei Giornalisti della Campania. In collaborazione con: Collettivo Blam, Associazione Limen, Associazione Erchemperto, Rotary club Salerno Distretto 2101 – Italia, La Feltrinelli Salerno e RCS75 media partner.