Avalon in Arte, la terza edizione da sabato 16 a Palazzo Fruscione

Dal 16 al 23 settembre si terrà la X edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea e poesia “Avalon in Arte”, organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte APS” di Salerno. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Salerno, si svolge presso Palazzo Fruscione – Vicolo Adelberga (ad. Via Dei Canali) nel cuore del centro storico.

L’inaugurazione è prevista sabato 16 settembre alle ore 17,30. Alle ore 18.30 sarà conferito il Premio Nolava all’attrice Anna Rita Vitolo con la conduzione e presentazione a cura del giornalista Paolo Romano. L’attrice, nota per il ruolo di Immacolata Greco ne “L’amica geniale”, riceverà la scultura NOLAVA, creata dall’artista Biagio Landi.

La manifestazione ospita gli studenti dell’I.P.S.E.O.A. “Roberto Virtuoso” di Salerno, istituto diretto dalla Dirigente Scolastica dr.ssa Ornella Pellegrino. I ragazzi svolgeranno l’alternanza scuola lavoro con la supervisione della prof.ssa Vincenza Mancusi.

In mostra 19 artisti e 10 poeti, provenienti da tutt’Italia. 19 mini personali con tecniche e stili diversi a cui si affiancherà la poesia. La particolarità dell’EXPO è, infatti, l’unione tra immagine e parola. A ogni poeta è stata assegnata un’opera figurativa e la lirica sarà esposta in sala accanto alla relativa opera.

“Questa edizione segna un bel traguardo – dichiara soddisfatta la presidente Dina Scalera – Siamo arrivati alla doppia cifra per una manifestazione che è da sempre il nostro fiore all’occhiello. La poesia che affianca l’opera nasce dalle emozioni del poeta che vede in anteprima l’opera e ne coglie un frammento, un’emozione. Questo colpisce il visitatore che ne trae ulteriore emozione. E ringrazio Dino Marasà per il bellissimo catalogo della sua casa editrice “Studio Byblos” di Palermo che con il codice ISBN, rende disponibile nei migliori store online il nostro catalogo”.

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera, aiuto direttore artistico Stefania Siano, e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli. coadiuvato da Mario Cestaro, critica di Luigi Sinacori. Fotografia e grafica pubblicitaria di Paola Siano. Comunicazione a cura di Magrina Di Mauro.

Artisti in mostra: ALIDANT – Alisia Carbonari/Daniele Antonini; ARAPHOENIX; ETER BARATTA – MEB; MANUELA BORRELLI; ROBERTO FABIO BRUCCI; CLARA DE SANTIS; MARIAROSARIA DIANÒ; BIAGIO LANDI; ELVIRA LANDI; ANGELINA LAPADULA; ELENA LEMBO; GUIDO MARENA; VALERIA MASSARI; PASQUALE MASTROGIACOMO; ARIANNA PAPARELLA; VINCENZO RIDOLFINI; ANTONIO SCARAMELLA; PAOLA SIANO; FRANCESCO TORTORA

Poeti: ELVIO ANGELETTI; CRESCENZA CARADONNA; ANNALENA CIMINO; CLARA DE SANTIS; ALFONSO GARGANO; FRANCESCO GIULIANO; ALFREDO LANDI; RITA NAPPI; ILDE RAMPINO; GIOVANNA RISPOLI

Ingresso libero. Orari: sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 20,30;

i giorni feriali dalle 16,30 alle 20,30

per prenotare visite guidate cell. 3332809615