TUTTI MERCOLEDI’, FINO A DICEMBRE, CON “PRONTO FISIO”, IL NUOVO SERVIZIO DELL’AIFI, DALLE 14 ALLE 18, UN FISIOTERAPISTA A PORTATA DI TELEFONO

Un fisioterapista a portata di telefono. E’ “Pronto Fisio”, il nuovo servizio dell’A.I.FI.- Associazione Italiana Fisioterapisti dedicato ai cittadini, attivo tutti i mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 fino a dicembre 2019. Telefonando al numero (+39) 366.41.69.341 è possibile chiedere informazioni e avere la risposta alle proprie domande di salute, oltre che ricevere suggerimenti per prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere. ‘Pronto Fisio’ è anche disponibile tramite e-mail, scrivendo all’indirizzo prontoaifi@aifi.net. “E’ un importantissimo momento informativo- ha spiegato il presidente A.I.FI., Mauro Tavarnelli – dove il fisioterapista può orientare il cittadino. Chiaramente ogni persona ha dei bisogni soggettivi e contingenti alla propria condizione, quindi non parliamo di fare cura o fisioterapia al telefono. C’è bisogno di conoscere la persona, di prenderla in carico, di visitarla, di vedere tutto ciò che sono i suoi accertamenti, ma è comunque un utilissimo servizio orientativo per la popolazione, che ha a disposizione dei professionisti qualificati”. Consultando sul sito dell’Associazione (aifi.net) la pagina web dedicata al servizio, si può capire che Pronto Fisio aiuta i cittadini in diversi modi: spiegando se e come il fisioterapista può risolvere il tuo problema di salute; descrivendo una particolare terapia fisioterapica/riabilitativa da svolgere; consigliando su cosa sia meglio fare a seguito di un incidente o un trauma (sportivo, lavorativo, ecc); supportando e facendo scoprire quante cose un fisioterapista preparato può risolvere; elencando gli ambiti di competenza della professione: tra gli altri, quello pediatrico e della crescita, quello sportivo, quello del lavoratore, dell’anziano e quello di chi ha subito una menomazione, un infarto o una paralisi. Fatevi consigliare dagli iscritti A.I.FI., associazione che ha 60 anni di esperienza fatta da fisioterapisti veri: “Di noi puoi fidarti”.

Aniello Palumbo