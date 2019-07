MARIAPAOLA BALISTRERI NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB ROTARACT SALERNO

“Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente”, una delle più belle citazioni di Gandhi è stata scelta come motto dell’anno sociale dalla giovanissima dottoressa Mariapaola Balistreri, nuova presidente del “Rotaract Club Salerno” che ha ricevuto il collare e lo spillino, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta presso la “Tenuta D’Amore” di San Mango Piemonte, dal Presidente uscente Attilio Caliendo che ha ricordato alcune delle iniziative che hanno caratterizzato il suo mandato:” Naturalmente i progetti che portiamo avanti da diversi anni come quello teatrale, quello del doposcuola nel quartiere Fornelle; quello della Clown Therapy, quello con il “Ristorante Sociale Elpis”. E’ in via di realizzazione anche il progetto “Love Urban” che ha l’obiettivo di riqualificare il tessuto urbano attraverso l’arte: ospiteremo il pittore portoghese Riccardo Romero che realizzerà una sua opera, dedicata all’accoglienza dei migranti, dipingendola su uno dei muri della “Scuola Calcedonia. Con tutti i soci del Club abbiamo realizzato grandi progetti perché abbiamo portato avanti l’ideologia secondo la quale per noi rotaractiani è prima di tutto importante aiutarci gli uni con gli altri per poter poi aiutare gli altri”. Il Past President Caliendo, dopo aver ringraziato tutti i soci e il Consiglio Direttivo ha consegnato alcune targhe di riconoscimento al Past President del Rotary Club Salerno, Vincenzo Caliendo, al Past President del Rotaract Duomo, Antonio Iuliano, a Maria Vittoria Gargiulo e ai soci Marco Gallo e Ilaria Aquilino. Caliendo ha presentato sette nuovi soci del Club: Andrea Bignardi, Andrea Santoriello, Roberto Caliendo, Andrea Gasparro, Emilia Maiorano, Roberta Marchesano e Natalia Granito.

Tanti i progetti che saranno messi in campo dalla Presidente Maria Paola Balistreri durante il suo mandato: ”Continueremo a portare avanti le attività del Club e, seguendo le linee guida distrettuali, avvieremo anche dei progetti dedicati all’ambiente e alla diversità di genere. Rafforzeremo la nostra presenza sul territorio con progetti di qualità. Naturalmente collaboreremo con gli altri Club Rotaract salernitani e con i Club Rotary::” Il presiedente del Club padrino, il “Rotary Club Salerno”, il dottor Cosimo Risi ha invitato la presidente Balistreri e tutti i soci del Rotaract a partecipare ai progetti del Club da lui presieduto.

La nuova Presidente, che è laureata in Scienze Politiche e lavora nel campo delle risorse umane, ha presentato i soci del nuovo Consiglio Direttivo: Past President: Attilio Caliendo; Vice Presidente: Lidia Concilio; Tesoriere: Eleonora Gabriella D’Agostino; Segretario: Marco Gallo. Consiglieri: Ilaria Aquilino, Chiara Bittarelli, Simona Levi, Gloria Marino, Vincenzo Nobile, Ciro Maria Ruocco. Presente l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno Mariarita Giordano e la rappresentante distrettuale Mariagrazia Ciccone che ha annunciato che:” A Salerno, ad ottobre, si terrà l’incontro “Pre Rem” con tutti i rotaractiani d’Europa” e nominato Consigliere Distrettuale Maria Vittoria Gargiulo e come nuovi componenti del Consiglio Distrettuale: Marco Gallo, Attilio Caliendo e Claudia Battipaglia.

Aniello Palumbo