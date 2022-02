Assegno unico universale appuntamento alla Parrocchia Santa Maria ad Martyres.

L’assegno unico universale, è la misura entrata in vigore il 01 Gennaio 2022 ,che ha sostituito tutte le altre prestazioni, previsti per aiutare le famiglie con prole può essere richiesto da tutti (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza)e vale per tutti i figli a carico fino a 21 anni di età .

Se ne parlerà nel corso di un incontro , che di terrà giovedì 24 Febbraio ore 17.00 presso la Sala parrocchiale della Chiesa Santa Maria ad Martyres ingresso Via Falvo ( ingresso interno )

Per informazioni 3334165622.