I Pianoterra vincono lo Streaming Festival.

I Pianoterra, band indie-rock originaria di Salerno, con il brano “Semplice” vincono la prima edizione del premio “Streaming Festival – PIVI 2020” del MEI.

Il videoclip, prodotto dalla Nam3 Film e diretto da Marcello Fiorenzo Valerio, è stato realizzato con i dispositivi cellulari di ogni singolo componente della band all’interno delle proprie abitazioni nel pieno del lockdown, sotto la supervisione a distanza dello stesso film-maker che, successivamente, ha curato il montaggio e la finalizzazione dello stesso.

Così i Pianoterra commentano il premio: “Siamo ancora increduli ma molto felici.” – continua la band – “È la prima volta che partecipiamo al MEI, ma ne siamo sempre stati affascinati per l’attenzione con la quale curano la musica indipendente e i nuovi Artisti, siamo molto orgogliosi di poter far parte di questo grande evento e di aver ottenuto questo splendido risultato. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che ci hanno votato e continuano a supportarci in questo splendido viaggio”.

“Semplice”, brano che unisce l’indie alle sonorità pop-rock, è stato realizzato tra Napoli e Milano. Le registrazioni sono state effettuate al Casetta Studio di Torre Del Greco, dove è avvenuto anche il mixaggio, mentre la masterizzazione e la produzione artistica è stata sviluppata all’Aisha Studio di Milano, con la direzione artistica di Umberto Iervolino, noto nel circuito discografico per aver prodotto Artisti del calibro di Francesco Renga, Gianluca Grignani e molti altri.

BIOGRAFIA

I Pianoterra (Lorenzo Annarumma, Luigi Pelosio, Emanuele Noschese e Mario De Sio) nascono nel 2017 in quella che è la loro formazione attuale.

Lorenzo, Luigi ed Emanuele però approcciano la musica inedita già dal 2012, quando la loro passione in comune li spinge a formare, insieme ad un altro membro, la prima band, gli Ampersound, con la quale iniziano ad avere le prime esperienze live, suonando per la prima volta nel liceo da dove tutti e quattro venivano.

Successivamente all’abbandono del quarto componente viene introdotto alla band Mario, amico stretto di Emanuele e chitarrista, da diversi anni, anche lui infatti aveva militato in diversi gruppi i quali però suonavano principalmente cover.

Con l’arrivo del nuovo chitarrista i quattro decidono così di cambiare le carte in tavola iniziando a scrivere musica in italiano, su consiglio del loro attuale produttore, e pubblicando, con ancora il vecchio nome della band, il loro primo brano, Niente di Noi, completamente autoprodotto e dal video girato interamente nel soggiorno di casa di Lorenzo.

Durante il corso del 2019 partecipano alle selezioni di diversi talent, come X-Factor o Amici e alla fine dello stesso anno decidono di cambiare nome, essendo Ampersound troppo legato ad uno stile e soprattutto un linguaggio che oramai non li rappresenta più.

Si arriva quindi al 2020, dove il gruppo, nell’odierna formazione e con l’attuale nome, Pianoterra, dopo un intro strumentale si accinge a pubblicare il suo primo inedito, con l’aiuto, per quanto riguarda la produzione artistica, di Umberto Iervolino.

Il 29 maggio 2020 su tutte le piattaforme digitali il loro secondo singolo “Semplice”.