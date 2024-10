Amalfi si prepara alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Il galeone di Amalfi si prepara alla sfida della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, all’ombra della Lanterna. L’appuntamento, giunto quest’anno alla 69esima edizione, è in programma domenica 13 ottobre 2024 sul bacino artificiale di Prà dove i quattro galeoni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia si daranno battaglia per aggiudicarsi il palio remiero. Nelle acque di Prà le ultime due edizioni si sono concluse al fotofinish: nel 2018 fu Amalfi ad imporsi sui padroni di casa per pochi centimetri, nel 2021 vinse Genova di misura sui campani.

Sponsor della Città di Amalfi per questa manifestazione è ancora una volta Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel: una partnership che si consolida anno dopo anno ed offre un apporto assolutamente prezioso per il Comune ed il Comitato Cittadino di Regata. «Anche quest’anno, siamo felici e orgogliosi di sostenere il Comune di Amalfi e gli atleti del Galeone, in qualità di sponsor ufficiale del team azzurro. – commenta Estelle Vassallo, General Manager di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel – Si tratta di una collaborazione che si consolida costantemente e sottolinea il profondo legame che unisce l’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel a questo meraviglioso territorio e alla comunità».

Agli ordini dell’allenatore Antonio La Padula l’equipaggio composto da Luigi Lucibello (capovoga), Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Giovanni Ruocco, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Abagnale, Salvatore Monfrecola e Luigi Proto, oltre al timoniere Vincenzo di Palma, con le riserve Gabriele Amato e Giovanni Bottone, sta completando la preparazione prima di partire alla volta di Genova.

«Amalfi e gli amalfitani vivono con enorme trasporto questa rievocazione storica – dice il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Un evento che tocca l’apice nella sfida remiera, la cui qualità e competitività è cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni. La sfida di Genova ci proietta già al 2025 quando Amalfi ospiterà la 70esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia. Sarà una grande festa con appuntamenti tradizionali ed innovativi».

Gli equipaggi in gara nell’edizione di quest’anno saranno tutti particolarmente competitivi: la sfida è a Genova, padrona di casa, reduce dalle vittorie consecutive nelle ultime edizioni del Palio remiero. Si rinnova dunque l’avvincente battaglia remiera tra le quattro regine dei mari, i cui vessilli sono contenuti nella bandiera della Marina Militare Italiana.