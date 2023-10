Al teatro Charlot di Capezzano a decidere quale spettacolo vedere è il pubblico: venerdì sul palco c’è lo “SHOWRPRISE” dei VillaperBene

Atto unico o intervallo? Personaggio inedito o repertorio? Ospite teatrale o stand up?

SHOWRPRISE andrà in scena, per la prima assoluta, venerdì 3 novembre al cinema teatro Charlot di Capezzano a Salerno. Il nuovo (folle) format di Villaperbene è pronto a coinvolgere gli spettatori in sala che, attraverso degli istantanei sondaggi whatsapp, sceglieranno in prima persona i “pezzi” che i protagonisti metteranno in scena durante lo spettacolo, che si preannuncia, a questo punto, imperdibile e imprevedibile.

“Irruzioni, personaggi, sketch, video e monologhi saranno scelti dal pubblico ma per garantire uno spettacolo funzionale e divertente abbiamo “blindato” alcuni pezzi su cui il pubblico sceglierà più che altro durata e posizionamento in scaletta – raccontano Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antonio – il resto dello show sarà completamente a discrezione della platea in sala e quindi andranno in scena i pezzi che riceveranno più preferenze in valore percentuale”. “Lo spettacolo sta per iniziare, siete pregati di spegnere i cellulari” sarà l’annuncio che non verrà ascoltato dai presenti la sera dello show, anzi, basterà un clic dal proprio smartphone per redigere insieme ai protagonisti la scaletta dello spettacolo…a sorpresa. Dopo il “Cohomedy show”, Cabcommedia Villaperbene con la regia di Gigi e Ross in tour nei teatri dal 2019, il collettivo Villaperbene si conferma vulcano di idee e novità sul territorio ed anche questa volta è vietato mancare all’appuntamento di venerdì 3 novembre 2023 alle ore 21 al teatro cinema Charlot Capezzano (Sa).

I biglietti sono disponibili sul portale TicketOne, Go2 ed al botteghino del teatro aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 21, infoline 0892993359 – 350 9109146