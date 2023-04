A villa La Rondinaia di Ravello si presenta il libro di Paolo Romano “Io, la Campania” venerdì 21.

Presso villa “La Rondinaia”, il Luxury Resort di Ravello che fu amata dimora di Gore Vidal, nell’ambito dei grandi eventi culturali, il prossimo venerdì 21 aprile 2023, alle ore 17.30, prima del tramonto, sarà presentato il volume del giornalista e scrittore Paolo Romano “Io, la Campania”. Autobiografia di una regione meravigliosa” (Marlin).

Madrina dell’evento sarà la direttrice del Parco Archeologico di Paestum-Velia, Tiziana D’Angelo, che con il suo impegno sta promuovendo a livello internazionale il sito rappresentativo della Magna Grecia.

Con lei interverranno: il giornalista Emiliano Amato, del quotidiano Il Mattino; per la proprietà della dimora Gerardo Di Natale jr. e per la casa editrice Marlin Sante Avagliano. L’evento, che si svolgerà sulla panoramica “Terrazza della Muse” (e in caso di avverse condizioni meteo all’interno della dimora), è ad invito esclusivo e consentirà di visitare gli spazi che furono rifugio di Vidal: la sua biblioteca con i volumi letti, amati, annotati, le macchine da scrivere, i suoi oggetti, la scrivania, i quadri e le tante opere d’arte disseminate nei circa mille metri quadri di ambienti e terrazzi sospesi sulla roccia, a picco sul panorama della Divina Costiera. Il libro di Romano, edito da Marlin e già alla sua seconda edizione, per la prima volta, da corpo e voce alla Campania, trasformandola in una donna, una sirena affascinante e contemporanea, che si racconta in prima persona ripercorrendo tutta la sua vita, dalla Preistoria ai giorni nostri, in una narrazione che contempla tutto e soprattutto le bellezze che la contraddistinguono, ivi compresa la Divina Costiera. Di pagina in pagina, il libro offre innumerevoli aneddoti inediti o poco conosciuti sulla vita della Campania, delle sue tradizioni e dei suoi figli e figlie più celebri. “Proverò a raccontarmi, a mettermi a nudo parlando di me come nessuna terra ha mai fatto. Delle vénti regioni d’Italia sono, forse, la più baciata dalla fortuna. Di molte mie località si dice che Dio, mentre creava il mondo, si sia lasciato andare a un’eccezionale profusione estetica e vi abbia “colato” oltremisura la bellezza con il suo “divino mestolo”. Tanto che mi sorge il superbo sospetto che Dio sia campano…”: è l’incipit di un libro originale, dove Romano racconta con il suo stile, fatto di narrazione e verità storica, affabulazione e poesia. Un libro che si è diffuso subito in tutta Italia con il semplice passaparola ed è già alla sua seconda edizione in pochi mesi. Un volume per tutte le età, interamente a colori, con copertina d’artista, firmata dal ceramista Franco Raimondi che ha realizzato per l’occasione un grande piatto ove è raffigurata una sirena contemporanea: è una donna giovane che continua ad affascinare e gusta un caffè osservando il lettore. L’evento si svolgerà sulla Terrazza delle Muse della Villa, immersa in un parco di incalcolabile bellezza, incastrata nelle rocce – di qui il nome “La Rondinaia”, poiché somiglia, appunto, a nido di rondini che richiese vere e proprie arditezze da parte dei costruttori. In paese ancora si favoleggia di muratori legati a corde, costretti a lavorare come funamboli sospesi nel vuoto di uno strapiombo mozzafiato. La Rondinaia fu buen retiro, per circa trentatré anni, dello scrittore, saggista, sceneggiatore e drammaturgo americano Gore Vidal che l’acquistò nel 1972: ispirato dalla bellezza delle sue vedute, vi scrisse una cospicua parte dei suoi libri, ospitando, al contempo, tanti grandi personaggi dello star system del Novecento. Solo per citarne alcuni: Tennessee Williams, la Principessa Margaret, Hillary Clinton, Paul Newman, Susan Sarandon, William Clark Styron, Alberto Arbasino, Leonard Bernstein, Italo Calvino, Franco Zeffirelli, Menotti, Andy Warhol, Jane Woodward, Tim Robins, Peter O’ Toole, Paul Morrisey, Francesco Rosi, Dick Savett, Giovanni e Marella Agnelli, Hillary Clinton, Sting, Rudolf Nureyev, Mick e Bianca Jagger.