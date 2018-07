TINA LATORRE E’ LA NUOVA PRESIDENTE DEL LIONS CLUB SALERNO 2000

La dottoressa Concetta Latorre Di Matteo è la nuova Presidente del “Lions Club Salerno 2000” che ha ricevuto lo spillino di Presidente e il martelletto per suonare la campana del Club a lei affidata dal Presidente uscente, l’avvocato Pietro De Felice, che ha ricordato alcuni dei più importanti service realizzati durante il suo mandato:” Abbiamo presentato i nuovi libri del nostro Socio Onorario, l’ avvocato Luigi Mazzella, Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, che ha anche tenuto una Lectio Magistralis all’Università di Salerno sulle prospettive dell’Europa, un tema di grande attualità. Con la dottoressa Giuseppina Plaitano abbiamo organizzato, all’Ordine dei Medici, un convegno sul tema della violenza sulle donne; con il dottor Dario Caputo abbiamo partecipato all’organizzazione di uno screening diabetologico gratuito offerto ai cittadini salernitani in Piazza Cavour; con il dottor Cosimo Di Filippo, specialista in Medicina del Lavoro, abbiamo organizzato un service sull’ambiente, all’Ordine degli Ingegneri, trattando quelli che sono gli effetti del gas Radon; con la dottoressa Annamaria Cascone, anatomopatologo dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, che quest’anno ha ricevuto il “Riconoscimento Umberto Veronesi al “Laudato Medico 2017”, abbiamo organizzato il “Progetto Martina” sulla prevenzione dei tumori dei genitali maschili dedicato ai ragazzi delle scuole”.

La Presidente Tina Latorre ha ringraziato tutti i soci che venti anni fa fondarono il Club Lions Salerno 2000; l’avvocato Ennio Capone “che mi ha proposto di far parte di questa grande associazione” e il presidente uscente Pietro De Felice: ” Che con tanta saggezza ha guidato il club in quest’anno”. La dottoressa Latorre ha ricordato il motto dei Lions: ”We Serve”- “Noi serviamo e dobbiamo essere orgogliosi e felici di farlo con amore e passione specialmente nel tempo in cui viviamo oggi dove molte volte prevalgono arrivismo e competizione”. La Presidente ha anche ricordato il significato dello stemma dei Lions:” Al centro del logo c’è la parola Lions, sotto, International, e ai due lati la faccia di due leoni: uno che guarda al passato e ne prende gli insegnamenti, l’altro che guarda al futuro con sempre prospettive importanti, in una visione non piccola. Prendiamo sempre esempio dal leone, simbolo di regalità e forza, e facciamo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, con lealtà, forza e determinazione”. La Presidente Tina Latorre ha spiegato che continuerà i service storici del Club e che, nell’ambito della promozione della cittadinanza attiva, dedicherà un service ai bambini del quartiere Mariconda.

La dottoressa Latorre ha anche presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Pietro De Felice; Primo Vice Presidente, Cosimo Di Filippo; Secondo Vice Presidente, Giuseppina Plaitano; Presidente Comitato Soci, Dario Caputo; Segretario, Franco Chiappetta; Tesoriere, Giuseppina Figliuzzi; Cerimoniere, Maria Sanfilippo Feleppa; Officer Telematico, Elena Ostrica; Censore, Giuseppe Perillo; Addetto Stampa, Maria Cesarea Calabrese Ficci; Consiglieri: Antonella Sparano Ristori, Antonio Apolito, Ennio Capone, Lea D’Agostino Siani e Mariolina Crocco Durante. Sono intervenuti la Presidente della Zona 13, la professoressa Angela Passaro Guarino, che ha portato i saluti del Governatore Francesco Capobianco e della Presidente della IV Circoscrizione, la dottoressa Maria Pia Arcangeli e il Past Governatore Bruno Cavaliere. Le conclusioni sono state affidate al Governatore Incoming del Distretto 108 YA, il dottor Paolo Gattola, che ha apprezzato il lavoro fatto durante l’anno sociale dall’avvocato De Felice e formulato gli auguri alla nuova presidente: ” Sicuramente sarai un punto di riferimento del Club”.

Aniello Palumbo