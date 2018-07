LA PROFESSORESSA SIRELLA RENDA E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB SALERNO NORD DEI DUE PRINCIPATI.

“Aspirate ad Ispirare” è il motto scelto dalla professoressa Sirella Renda, nuovo Presidente del Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati che, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi nella grande sala dell’Hotel Dei Principati di Baronissi, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Presidente uscente Michele Galderisi. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della Segretaria del Club, Enza Alfano, il Presidente uscente Galderisi ha ricordato alcuni dei progetti realizzati durante il suo mandato:” Il progetto de “Le Domeniche della Salute”; quello del “Banco Alimentare”; il progetto di riqualificazione del “Parco Olimpia” a Baronissi con i mini campetti di calcio in erba sintetica e le nuove giostrine per disabili realizzato insieme al Comune di Baronissi; il concerto di beneficenza con il Maestro Uto Ughi a favore delle mense dei poveri di Salerno realizzato insieme ai Club Rotary ed Inner Wheel della città”. Il Presidente Michele Galderisi ha presentato tre nuovi soci del Club: la psicologa Sonia Sorgente, il già Dirigente Scolastico Angelo Gentile e il Direttore Provinciale Inps Ciro Toma e premiato con una targa il dottor Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, per la partecipazione attiva e solidale dell’Istituto di Credito alle iniziative organizzate sul territorio della Valle dell’Irno. La Presidente Cesira Renda, detta Sirella, ha spiegato la scelta del suo motto:” Sono un’insegnante e so quanto sia importante essere di ispirazione. Aiuta a costruire progetti, a realizzare obiettivi. Per noi, associazione di servizio, essere di ispirazione è l’occasione giusta per renderci utili sul territorio. Siamo di spirazione nella nostra vita professionale, con il nostro modo di essere, con la condivisione delle nostre buone azioni”. La neo Presidente, oltre a portare avanti i progetti pluriennali del Club, si impegnerà, insieme a tutti i soci, a realizzare nuovi e ambiziosi progetti sul territorio:” Due i macro progetti distrettuali: il restauro parziale o totale della Villa Romana di Sava e quello di educazione nelle scuole per combattere lo spreco alimentare coordinato dal nostro socio Delegato Distrettuale, il dottor Carmelo Orsi “. La Presidente lavorerà in sinergia con i Presidenti degli altri Club Rotary salernitani e cercherà di coinvolgere i giovani, in particolar modo quelli del Club Rotaract Campus, presieduto da Vitantonio Polito, di cui il Rotary Nord è Club padrino: ” Con loro, che sono ragazzi eccezionali, ho intenzione di camminare insieme, non accanto”.

La Presidente Renda ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Antonella Cocurullo; Segretario: Lucio De Caro; Tesoriere, Angelo D’Auria; Prefetto: Vittorio Villari; Segretario Esecutivo: Alfonso Landi; Consiglieri: Michele Galderisi, Fulvio Leo e Carmelo Orsi. Oltre ai Presidenti dei Club rotariani erano presenti gli Assistenti Distrettuali Costantino Astarita e Andrea Di Lieto che ha ricordato il motto del nuovo Presidente Internazionale: “Siate di ispirazione”. (FOTO DI TOMMASO MEROLA).

Aniello Palumbo