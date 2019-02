Il cadavere di Nino Sciarra non è ancora stato trovato, Davide Morganti presenta il suo libro sabato 23 da art.tre.

Presentazione del libro “Il cadavere di Nino Sciarra non è ancora stato trovato”

sabato 23 febbraio, ore 20.

In dialogo con l’autore Erminia Pellecchia

associazione culturale art.tre

I fratelli Sciarra, siciliani trapiantati a Napoli, sono morti. Un uomo ha il compito di entrare in casa e recuperarne i corpi. Uno dei cadaveri viene trovato subito; dell’altro non c’è traccia. Oltre la soglia dell’abitazione, cianfrusaglie accatastate, cicche di sigarette, spazzatura, cibo avariato e libri. Soprattutto Libri. L’uomo viene inghiottito dalle stanze in cui vaga senza requie e si perde nelle pagine di autori dimenticati. Nel corso della sua vana ricerca, il mondo degli Sciarra prende corpo; quello in cui l’uomo vive, al contrario, perde consistenza, finché le due realtà si confondono con l’universo emerso dai libri. Un romanzo in cui il divagare è il solo modo per perseverare nella ricerca. Un’opera enigmatica, in bilico tra il reale e l’assurdo. E’ la sinossi de “Il cadavere di Nino Sciarra non è ancora stato trovato”, ultimo libro dello scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giornalista napoletano pubblicato per i tipi della giovane casa editrice partenopea Wojtek.