Weasy, la app per evitare le code.

Nell’imminente “Fase 2” dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e per diversi mesi ancora la movimentazione delle persone e la concentrazione nei punti di incontro (come ad es. punti vendita, servizi al pubblico, parchi divertimenti, ecc.) dovrà essere controllata e modulata per evitare assembramenti e limitare le possibilità di contagio.

Tutti coloro che operano al pubblico, in particolare esercizi pubblici con una elevata rotazione di clienti, saranno “costretti” a dotarsi di sistemi utili ad evitare assembramenti e lunghe attese fuori dal proprio esercizio.

Per questa ragione l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company ha sviluppato la WebApp gratuita Weasy www.weasy.it, un sistema di gestione da remoto che consente l’accesso controllato a luoghi condivisi. In altre parole, Weasy è una facilities che permette ai singoli utenti di evitare inutili perdite di tempo in lunghe code ed agli esercenti di gestire gli ingressi nel proprio punto vendita.

Senza alcun costo di registrazione, né canoni mensili di adesione, la WebApp www.weasy.it consente agli esercenti di segnalare giorni ed orari di apertura, in modo tale che l’utente, prenotando il numerino, possa accedere al negozio in piena sicurezza e tranquillità.

Per far progredire la coda, l’esercente consulta l’interfaccia della WebApp, costituita molto semplicemente da 2 tasti che gli consentono di scorrere la coda e l’utente che sta a casa può, in tempo reale, visionare lo scorrere della coda e l’avvicinarsi del suo turno.

Niente più seccature di lunghe code per entrare in negozio, dunque. Prenotando il numerino per il giorno e l’orario preferito, l’utente seleziona il negozio e la fascia oraria di visita a lui più comoda, abbattendo così lo stress della fila.

Quando questo periodo di lockdown terminerà tutti noi saremo vogliosi di riconquistare il nostro tempo. Ricordiamoci, però, che «il tempo non è in vendita e che utilizzarlo bene migliora la vita». Weasy è il sistema per vivere il tuo tempo!