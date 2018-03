SNAP – Senza Non Avremmo Parlato, da sabato 3 al Teatro del Giullare.

Terza e ultima produzione nella Stagione 2017-2018 per la Compagnia del Giullare che dal 3 al 18 Marzo, per tre weekend consecutivi, porterà in scena al Piccolo Teatro del Giullare.

SNAP – Senza Non Avremmo Parlato

drammaturgia e regia: ANDREA BLOISE;

luci e musiche: Virna Prescenzo;

grafica: ABCom;

produzione: Compagnia del Giullare.

Note di regia :

Quanto può reggere l’amicizia sulla tacita accettazione della diversità?

Possibile tenere su dei rapporti facendo finta di niente?

Tre amici, ciascuno col proprio gusto e con la propria posizione nella società, rimettono in discussione la loro felice conoscenza.

La causa? Un acquisto discutibile.

E se invece senza non avessero parlato?

Cast :

Andrea Bloise

Antonino Masilotti

Claudio Lardo

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu