Quartieri di vita, giovedì 27 alla Sala Pasolini.

«Dunque al desiderio e alla ricerca dell’intero si dà nome amore». Sono queste parole contenute nel Simposio di Platone la fonte di ispirazione di sex_(H)umàn, un progetto di Enzo Mirone e a cura di Gina Ferri, in scena giovedì 27 febbraio (ore 19) alla Sala Pasolini di Salerno nell’ambito di Quartieri di vita, il Festival di teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival.

La messinscena, primo appuntamento in regione della quarta edizione del Festival, esplora l’immaginario legato al mito dell’Androgino a partire dalla versione riferita da Platone e ipotizza, in forma di scrittura scenica, un percorso di autocoscienza e autodefinizione del “sé” nella prospettiva e all’interno di un disegno tutto al femminile.

“Il lavoro si basa, essenzialmente, sull’esplorazione delle capacità/possibilità espressive del corpo agito nello spazio e in relazione agli altri corpi – spiegano Mirone e Ferri, che ne firmano anche la regia – sul suo utilizzo come fonte e origine del desiderio e, allo stesso tempo, come mezzo del conflitto e luogo del ripristino, e si propone come fine ultimo la progettazione, l’indagine e la codificazione della figura dell’Androgino”. sex_(H)umàn è realizzato grazie al sostegno dell’associazione DERRIERE LA SCENE, in collaborazione con il centro di solidarietà LA TENDA (SA) e la Cooperativa Sociale Immaginaria onlus (BN).

27 FEBBRAIO 2020 ore 19.00

Sala Pasolini, Salerno (SA)

sex_(H)umàn

un progetto di Enzo Mirone

a cura di Enzo Mirone e Gina Ferri

drammaturgia collettiva a cura di Enzo Mirone e Gina Ferri

regia e conduzione Enzo Mirone e Gina Ferri

scenografia Simona Fredella

addetto stampa Adriana Avagliano

fotografo di scena Emanuele Ferri

“se_(x)es” (se[x]to ed ultimo della trilogia dell’amore) è realizzato grazie al sostegno dell’associazione DERRIERE LA SCENE, in collaborazione con il centro di solidarietà LA TENDA (SA) e la Cooperativa Sociale Immaginaria onlus (BN)

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Spettacoli di febbraio e marzo : I biglietti hanno un costo di € 3 e sono acquistabili in tutti i luoghi di spettacolo (a partire da un’ora prima dell’inizio) oppure online sul sito fondazionecampaniadeifestival.it a partire dal 1 febbraio 2020.

INFO 081 18199179 – info@fondazionecampaniadeifestival.it

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a:

Tigem – Fondazione Telethon

LAV – Dalla parte degli animali