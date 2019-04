International Jazz alla Sala pasolini, primo appuntamento giovedì 18 con l’Amalfi Coast Big Band, special Guest Gegè Telesforo.

INTERNATIONAL JAZZ SALERNO 2019

II edizione

TEATRO Diana – SALA PASOLINI di Salerno

giovedì 18 aprile – ore 21

AMALFI COAST BIG BAND

Guest Gegè Telesforo

L’ Orchestra nasce con l’obiettivo di ripercorrere le strade del jazz e di altri generi musicali, che hanno accompagnato e caratterizzato diversi periodi storici.

L’organico è formato da 15 elementi, tutti musicisti campani, accomunati dalla passione per la musica afroamericana ma legati anche dal desiderio di sperimentare contaminazioni di stili e sonorità.

Per l’occasione la big band ospita il grande Gegè Telesforo, proponendo una visione delle composizioni di Gegè divers,a sia per arrangiamenti sia per la tipicità dell’organico.

Voce

GEGÈ TELESFORO

Sassofoni

Stefano Giuliano

Giusi Di Giuseppe

Giuseppe Plaitano

Rosa Pia Genovese

Giuseppe Esposito

Tromboni

Raffaele Carotenuto

Aniello Sessa

Michele Apicella

Trombe

Antonio Baldino

Nicola Coppola

Gabriele Stotuti

Corrado Pinto

Piano

Marco De Gennaro

Basso

Domenico Andria

Batteria

Stefano De Rosa