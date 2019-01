Bollicinema, domenica 20 al Teatro delle Arti.

Novanta minuti per sognare con il naso all’insù, viaggiando nelle trame e tra i personaggi dei film più famosi della storia attraverso un inedito show fatto di talento e di grande capacità di concentrazione.

Riparte così C’era una Volta, settima edizione della rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell’Arte, e realizzata con il sostegno del Teatro delle Arti.

Domenica 20 gennaio la Compagnia New Age Animazione andrà in scena con “Bollicinema Show”. Non uno spettacolo, ma un vero e proprio viaggio nel tempo: dagli albori del Cinema fino alle pellicole dei giorni nostri.

“Fai le bolle non fare il bullo”; questo lo slogan che ha sancito lo start di questo fortunato format targato Vincenzo di Domenico, poliedrico intrattenitore, che, unendo lo show con il sapone, ha creato un nuovo modo di fare show. Bollicinema è un viaggio nella storia del cinema e dei suoi più celebri film, che si dispiega attraverso l’arte delle bolle di sapone. Un racconto costruito con grande entusiasmo e maestria, che passa anche attraverso le arti circensi della clownerie e la danza. Una esperienza capace di coinvolgere grandi e piccini, e portare il pubblico a vivere una storia tutta nuova che diverte ed emoziona. Scritto da Marco e Vincenzo Di Domenico e prodotto dalla New Age Animazione, lo spettacolo è il primo esperimento che unisce l’arte del cinema con il gioco più antico e più amato dai bambini.

Sul palco del Delle Arti, dove verrà allestita una scenografia unica, andrà in scena uno spettacolo irripetibile, destinato a fare divertire tutti, consentendo loro un suggestivo ed emozionante viaggio indietro nel tempo.