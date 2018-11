Prevenzione e Promozione della Salute sul territorio, sabato 24 a Cava a cura di Farma e Benessere.

Si terrà il 24 Novembre 2018 presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni il secondo Convegno ECM “Farma e Benessere”, denominato: “Prevenzione e Promozione della Salute sul territorio”.

“Un incontro scientifico volto a far luce sull’importanza della conoscenza in tema di prevenzione oncologica, in primis, ma anche sulla promozione multidisciplinare della Salute sul territorio orientata in relazione al Piano nazionale della prevenzione, che a sua volta è parte integrante del piano Sanitario Nazionale”, ci dice l’organizzatore dell’evento il Dott. Marco Barone, che continua: “All’evento, parteciperanno oltre alle istituzioni, autorità mediche e chirurgiche di rilievo e rappresentanti della sanità campana e nazionale”.

Segnaliamo che la partecipazione al convegno è gratuita. Le modalità di iscrizione sono descritte sul sito internet della Segreteria Organizzativa ReAme di Amelia Pagano e Marilisa Tarallo e sul sito www.farmaebenessere.com.

L’evento è accreditato per numero 6 crediti ECM per medici, farmacisti, biologi, psicologi ed infermieri. Presidente del congresso il Dott. Matteo Tortora della Corte e segreteria scientifica affidata al Dott. Antonio Santoriello, eccellenze della sanità cavese.