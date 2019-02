Autismo, ciclo di incontri per genitori da sabato 2 a Ceraso.

Nove incontri dedicati alle famiglie con soggetti autistici. Un percorso di parent training promosso dall’Associazione Aba – Aiutiamo i Bambini Autistici di Salento.

Le attività avranno inizio il 2 marzo per terminare il 13 luglio 2019. Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione alla frazione Massascusa di Ceraso, in via Bonopra, dalle 16.00 alle 18.00. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Sodalis CSV Salerno nell’ambito dei Map 2018.

Un’attività informativa gratuita dedicata alle mamme e papà con figli autistici.

Vogliamo provare a rispondere alle tante e diverse domande che i genitori si pongono per gestire al meglio la vita familiare. Domande semplici, commenta il presidente di ABA, Maurizio Mastrogiovanni, per esempio come far bere un bicchiere d’acqua al proprio figlio, insegnargli a stare seduto o ancora come ci si comporta quando si va al supermercato.

Domande semplici, ma “difficili” per un genitore con un figlio affetto da autismo, che spesso non ha interlocutori a cui rivolgere questo tipo di domande, particolarmente semplici, ma “complicate” per chi vive l’autismo quotidianamente.

Le attività informative e formative saranno curate da Domenico Vaccaro, psicologo, psicoterapeuta ed esperto di disturbi dell’apprendimento. Gli incontri prevedono sia un lavoro di gruppo che degli spazi riservati dedicati ai genitori che desiderano un momento di confronto più riservato.

L’associazione ABA, continua il presidente, sente forte l’esigenza di organizzare dei momenti di incontro tra genitori con figli autistici, che superano l’aspetto sanitario, per permettere alle famiglie di conoscersi e di confrontarsi sull’autismo, così da sentirsi meno soli, soprattutto in una realtà come il Cilento, fatta di tanti piccoli paesi.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: associazioneaba@gmail.com oppure contattare la referente dell’attività: Luisa Turco – 347 789 2685.