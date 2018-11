Admo, anche Salerno cerca un donatore di midollo per il piccolo Alex, appuntamento sabato 10.

La città di Salerno si mobilita per il piccolo Alessandro che necessita di un donatore di midollo osseo.

Sabato 10 novembre, dalle 9.00 alle 19.00, sotto i portici del Comune di Salerno, in via Roma, si terrà l’iniziativa Match4Alessandro promossa dall’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, per la ricerca di un donatore compatibile basta un tampone salivare.

Per la donazione di midollo oggi basta un semplice prelievo di sangue. Eventuali compatibilità, quindi, non comportano interventi invasivi. Potranno donare persone di età compresa tra 18 e 35 anni.