Saggese (Pd): orgogliosa della fiducia di Renzi.

«Dopo cinque anni d’intenso lavoro e di importanti traguardi raggiunti, ringrazio il Partito Democratico e il segretario Matteo Renzi per la fiducia che mi è stata accordata. Ho provato molta emozione nel firmare per la mia candidatura al Senato e, con essa, il peso di una profonda responsabilità, perché c’è ancora tanto da fare per il bene del nostro territorio e dell’Italia». A dichiararlo è la senatrice uscente del Pd Angelica Saggese, candidata al Senato nel collegio plurinominale Campania 3.

«I diritti civili, dal testamento biologico alle unioni civili, e le politiche a favore del Mezzogiorno sono soltanto due dei tanti temi sui quali, grazie al governo Pd, siamo riusciti, negli ultimi cinque anni, a far fare all’Italia importanti passi avanti – continua Saggese -. Per quanto riguarda più da vicino la mia attività e il mio impegno per il territorio, partendo dalla legge sui piccoli Comuni, dalle misure che conferiscono al settore ittico valore imprenditoriale, dalle numerose azioni messe in atto a vantaggio del mondo dell’agricoltura, sono consapevole che dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso. È necessario, perciò, un grande sforzo da parte di tutti per mantenere la guida del Paese».

«Sono orgogliosa – conclude la senatrice – di far parte di una grande squadra qual è quella schierata dal Partito Democratico. E sono onorata di essere candidata in una lista formata da persone di valore e di qualità, come il capogruppo dei S&D al Parlamento europeo Gianni Pittella ed il sottosegretario Enzo Amendola. Una squadra molto competitiva che promette una entusiasmante campagna elettorale».