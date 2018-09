Referendum e Partecipazione, diffida del Difensore Civico Regionale. Cammarota: avevamo ragione.

Con nota protocollo n. 0140120 del 30/07/2018 il Difensore Civico di Regione Campania invitò “il Comune di Salerno entro 60 giorni dalla ricezione della presente a provvedere all’adozione del regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione e degli organismi di partecipazione popolare”

Nelle sedute della Commissione Trasparenza del 4 e del 18 aprile 2018 fu affrontato il tema degli Istituti di Partecipazione e, in concerto con la Commissione Statuto e Regolamento, furono nominati all’unanimità i due relatori per approntare la bozza di regolamento, nelle persone dell’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, e dell’avv. Antonio D’Alessio, sia in ragione delle conoscenze giuridiche, essendo entrambi avvocati, sia in riferimento alle esperienze istituzionali maturate, il primo per lungo tempo Consigliere Provinciale e Comunale, il secondo già Presidente del Consiglio Comunale di Salerno.

Tanto è stato riferito in riscontro proprio al difensore civico regionale con l’aggiunta che, terminata sol da qualche giorno la pausa feriale, a breve verrà presentata una prima bozza da sottoporre all’attenzione della Commissione e, quindi, del Consiglio Comunale.

Dunque, la Commissione Trasparenza toglie le castagne dal fuoco e anticipa il contenuto della diffida regionale neutralizzandola; ora però, toccherà alla maggioranza recepire le proposte di partecipazione popolare, dal referendum, alle consulte, al difensore civico, alla diretta televisiva, che verranno approntate dalla Commissione.