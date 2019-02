Raccontiamo la Manovra del Popolo, il viceministro dell’Economia Castelli ad Eboli domenica 17.

“In appena 7 mesi di Governo abbiamo eliminato i vitalizi degli ex parlamentari, cancellato lo spreco dell’Air Force Renzi, risarcito i risparmiatori truffati dalle banche, imposto il Daspo ai corrotti, tagliato le pensioni d’oro, abbassato la tassazione per le piccole partite Iva al 15%, istituito il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, iniziato a smantellare la Fornero con Quota 100 e a pagare 30 miliardi di debiti della Pubblica Amministrazione con gli imprenditori. Vogliamo raccontare tutto questo e quanto altro ancora ci impegneremo a portare avanti per il bene del Paese”.

Lo annunciano il vicepresidente della Commissione bicamerale per la Semplificazione Cosimo Adelizzi, promotore dell’iniziativa, e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. L’evento si terrà domenica 17 febbraio, alle ore 10.30, al Flora Felix di Eboli, Strada Statale 18 – Via della Quercia, 14.

Con il deputato Adelizzi e il consigliere Cammarano, saranno presenti il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, il presidente della Commissione Bilancio al Senato Daniele Pesco e il docente di Sociologia generale e politica presso la Link Campus University di Roma Nicola Ferrigni.

Nel pomeriggio, il viceministro Castelli e una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle incontreranno i sindaci dei Comuni al di sotto dei 20mila abitanti a cui saranno illustrate le modalità di accesso al fondo 400 milioni di euro complessivi stanziato dal Governo per finanziare opere di edilizia scolastica, manutenzione e sicurezza del territorio, manutenzione degli edifici pubblici, prevenzione del rischio sismico, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e sicurezza stradale. Di queste risorse, 8 milioni saranno a disposizione dei comuni della provincia di Salerno.