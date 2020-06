2 giugno, la manifestazione della Lega a Positano.

Una giornata intensa quella di ieri, quando i militanti della provincia di Salerno si sono riuniti nel cuore della Costiera amalfitana. Positano, con i suoi vicoli suggestivi e con i colori intensi della costa ha accolto la manifestazione simbolica per la ripartenza dopo il lockdown.

“Abbiamo scelto Positano perché simbolicamente rappresenta il turismo dell’intera provincia e perché è a guida leghista – è il commento del coordinatore provinciale Nicholas Esposito Lega Salvini Premier -. E’ stata una giornata di confronto e di amicizia. Abbiamo ascoltato il territorio, abbiamo compreso le difficoltà economiche che attanagliano le città della costa, ci siamo resi conto che c’è davvero tanto da lavorare. Questa è solo la prima di tante tappe che faremo nelle prossime settimane in una campagna elettorale che si prospetta intensa ma che ci porterà a riprenderci la nostra regione”.

Presenti tantissimi sostenitori del partito, tutti con mascherina, rispettando regole e protocollo. “Questo è il nostro modo di fare – sottolinea l’europarlamentare Lucia Vuolo -, lasciamo agli altri proclami e discorsi autoreferenziali, noi preferiamo esserci, preferiamo ascoltare, preferiamo lavorare a testa bassa. Ogni giorno, ci impegniamo per raggiungere qualche importante obiettivo per il territorio anche in Europa. Sono tanti i progetti che stiamo mettendo in campo, non abbiamo tempo di inutili chiacchiere”.