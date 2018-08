Tutto pronto per la settima edizione dell’Evoli Festival l’evento musicale in programma dal 31 agosto al 2 settembre al Teatro Italia di Eboli.

Un Festival canoro unico nel suo genere, patrocinato dalla Regione e dal Comune di Eboli. Audizioni dei finalisti che sono state curate dal presidente della commissione artistica Marco Rinalduzzi insieme al maestro dell’Evoli Orchestral, Angelo De Feo, al responsabile della gestione audizioni itinerante, Lucia Picciallo, dal coordinatore Tommaso Bergamo, guidate dalla regia del patron del Festival, Claudio D’Eboli. La conduzione del Festival vedrà ancora una volta l’attore, comico oltre che presentatore, Massimo Carrino che quest’anno sarà coadiuvato dalla bella Rosa Chiodo. Mentre la gestione del backstage sarà sempre affidata a Marco e Manuel D’Eboli, con la collaborazione di Francesco De Meo. Video e foto a cura di Vito Morrone e Paolo Fummo. L’Evoli Orchestral è come di consueto capitanata e diretta dal maestro Angelo De Feo, e composta da Daniela Somma, Lucio Faiella, Frank Cara, Romolo D’Amaro, Simone D’Eboli, Paolo Scairato, Antonio Bruns Brunetti, Nico Ferrera, Vincenzo Chuck Carbone, Angela D’Ammora. Il coro: Fortunata Monzo, Carmine Granato e Cristina Cafiero.

Il programma della prima serata vedrà in ordine di esibizione, questi i cantanti appartenenti in modo sparso alle categorie di Inediti, Interpreti e Giovani, e sono: Erika Delzotto, Valeria Tarricone, Five Notte, Imma Vitiello, Domenico Silvestri, Vittorino Montanaro, Luisa Picerno, Camilla Paoletti, Francesco Colantuono, Akira Manera, Rocco Loglisci, Martina Celico, Simona Mitilini, Giuseppe Medaglia, Maria Duni, Nicole Cannito, Giuseppe Picciallo e Michela Baselice.

Questi invece i nomi degli altri finalisti che andranno in gara nelle successive serate. Categoria Inediti: Pasquale Gentile (GePa), Michela Mussoni, Simona Barletta, Raffaela Prencipe (Raja), Ester Del Popolo, Gelsomina Varletta. Categoria Giovani: Veronica Lenti, Rocco Loglisci, Mariarita D’Onofrio, Tommaso Garofalo, Anita Orfano, Letizia Chiloiro, Martina Sammarco. Interpreti : Carlotta Gruosso, Antonella Tempesta, Adriana Mazzariello, Francesco Curcio, Roberta Intrieri, Rossella Risafi.

«Eboli partecipa con entusiasmo e convinzione ad una grande manifestazione canora e culturale che segnala la nostra Città a livelli nazionali – commenta il Sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. E’ il frutto di tanto lavoro e dell’impegno di chi giorno per giorno segue l’organizzazione dell’evento che sempre più calamita l’attenzione del settore canoro e discografico e che garantisce alla Città presenze e prestigio. Ringrazio, per l’immane lavoro svolto quelli che sono il vero motore che muove l’Evoli Festival: il direttore artistico Claudio D’Eboli e il coordinatore artistico Pierino D’Eboli, che continuano incessantemente a promuovere la cultura musicale sul nostro territorio. Mi complimento con Tommaso Bergamo per il coordinamento tecnico dell’evento e con il maestro Angelo De Feo e la sua Evoli Orchestral composta da impeccabili maestri musicisti. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff che per mesi, in maniera incessante, lavora per rendere questo appuntamento unico nel suo genere».

Decisamente soddisfatto del lavoro svolto, è il patron del Festival Claudio D’Eboli: «Parlo a nome del team, siamo giunti alla settima edizione soddisfatti dei risultati raggiunti in questi anni. Devo comunque ringraziare chiunque abbia impegnato il proprio tempo a favore dell’Evoli Festival affinché il tutto sia come sempre impeccabile. Voci interessanti abbiamo ascoltato in questi anni grazie alla responsabile della gestione audizioni itinerante, Lucia Picciallo, e di questi diversi fra loro hanno avuto già una loro collocazione e questo è ulteriore motivo di orgoglio».

Infine il patron ringrazia personalmente il sindaco della Città di Eboli Massimo Cariello, persona a lui molto cara e sempre attento, vicino e che ha sempre sostenuto in prima persona tutti i suoi progetti.